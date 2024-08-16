法拍真能撿便宜　2縣市一坪最高便宜19萬　

▲觀察內政部統計，全台法拍與一般買賣契約單價，價差最大縣市位於台北市。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

房價高，法拍市場大多與一般物件有明顯價差，但要到哪才能撿到便宜呢？觀察內政部統計，全台法拍與一般買賣契約單價，平均每坪價差19.2萬元，其中價差最大縣市位於台北市，專家提醒淪落法拍的房產，大多為條件較差物件，且部分房產甚至關乎債務、事故等因素。

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根據內政部統計，今年第1季全台法拍成屋平均單價約16萬元，而買賣契約價格平均單價35.2萬元，換算若購買法拍物件，每坪平均能省19.2萬元。觀察各縣市價格，法拍與一般物件價差最大為台北市，法拍成屋平均單價僅53.6萬元，與一般買賣契約價格平均單價約73.4萬元相比，每坪價差達19.8萬元。

價差第二高為高雄市，法拍成屋每坪平均僅約9.1萬元，與買賣契約價格平均單價相比，每坪價差為17.1萬元；至於有「竹科客」支撐房市的新竹縣，法拍成屋與一般買賣契約單價價差達13.4萬元，排名全台第三名。

▲全國法拍價差TOP5。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「法拍出現明顯價差縣市，大多集中於都會區或熱門房市議題的縣市，這樣縣市本身市況佳，消費者若遇債務問題，大多能輕鬆找到『接盤俠』拋售，因此真正淪落法拍的物件，除物件條件較差，也可能會涉及債務、民刑事案件甚至事故事件等疑慮，致使法拍價位較為低落。」

近一步觀察，位處中南部的嘉義縣、南投縣法拍物件價差每坪可達11萬元，兩區近年來受不同議題帶動，如嘉義縣有台積電進駐、南投則受惠於台中房市外溢，近期買氣保持一定熱度，致使一般買賣契約平均單價直線飆升，但反觀淪落法拍市場物件，可能多為高屋齡或其他較差條件者，兩者相比價差便相當顯著。

▲自住客若想於法拍市場撿便宜，除需熟捻法拍流程，並與投資族、代標業者競爭。（圖／資料照）

不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒：「房市較佳縣市，建商推案或市場供給較顯充足，會到法拍市場看房者，大多為投資或置產族群，自住客若想於法拍市場撿便宜，除需熟捻法拍流程，並與投資族、代標業者競爭，拍定後還可能面臨債務人或第三人占用、法拍物件屋況複雜等風險。」

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