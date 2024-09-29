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租金一直漲！新北夫妻想買房「卻狂碰1情況」超灰心　網幫補血

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻在外租房，眼看租金不斷喊漲，小倆口終於決定在新北買房，然而好幾家房仲的態度都令他們感到不適，不禁哀怨嘆「我們是受薪階級，真的很需要時間考慮和評估風險。」對此，網友們心有戚戚焉，也紛紛獻上鼓勵。

網友在臉書社團「買房知識家」發文吐苦水，近期在房租越漲越高的情況下，決定跟另一半在新北置產，也許是新青安方案持續發酵，現在的房仲態度都有點急躁，動不動就是下斡旋或表明很多客人要訂，其態度讓人有些不適。

原PO無奈表示，「買房對我們受薪階級而言是大事，我們真的很需要時間考慮物件條件跟後續的一些風險評估，到底是不是該買。目前找過幾家房仲，可能知道我們手上現金不多，也比較年輕，真的都是先把我們擺在一邊的感覺。」

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過，最後他也話鋒一轉，直呼「還好家人、親戚都持續給我們正能量，我們會繼續加油的。」

對此，網友們紛紛回應，「加油！慢慢來，不要被房仲牽著走，買自己能力範圍內的房子」、「你的處境我也是感同身受，上次看房遇到還算OK，但有關房子的事情房仲一問三不知，最後就錯過，他對我說最多的話就是：已經有人下斡旋，你要不要出價」、「加油，買房真的需要一些運氣」、「之前會覺得很挫敗，有遇到房仲說，『沒錢還敢出來跟人家看房子，笑死人了。』然後我跟先生就轉去看預售屋，看第一個建案就簽約了」、「覺得不適換一個就好，總是會有合拍的業務」。

關鍵字：買房房仲新北受薪階級社會關注

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