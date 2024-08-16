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建商1.2億買鳳山200坪萊爾富　曝：將蓋首購大樓

▲▼高雄,鳳山,鳳頂,萊爾富 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄鳳山1間萊爾富以1.2億元出售，為在地建商多城國際整合周邊基地入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市區精華地愈來愈少，建商想要獵地變得很不容易，近期實登揭露，高雄鳳山1間萊爾富以1.2億元出售，換算地價達56萬元，創該區新高。據了解，為在地建商多城國際整合周邊基地入手，預計推2~3房首購大樓。信義房屋專家表示，該區人口快速移入，吸引建商搶進。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

根據實價揭露，高雄萊爾富便利商店鳳山高鳳店位於高鳳一路，屋齡10年，為地上1樓鐵皮屋透天，地坪217坪、建坪61.5坪，7月出現交易1億2162.9萬元，土地使用分區為住3用地，換算下來，地價單坪達56萬元，創區域歷史新高。'

▲▼高雄,鳳山,鳳頂,萊爾富 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄萊爾富便利商店鳳山高鳳店，正常營業中，預計2~3年後才會開發。（圖／記者張雅雲攝）

經查地籍謄本，買方為多城國際以3位自然人名義買下，多城國際協理李汪城指出，該公司在該區已推出3棟大樓，萊爾富附近就是「多城國際M」，此次入手該超商後，將一起整合旁邊的空地，整合後的基地達395坪，2~3年後才會開發，目前詳細內容尚未規劃，預計將推首購2~3房大樓，外界預估房價將站上4字頭。

信義房屋鳳山鳳頂店主任業務詹懿表示，該區屬於鳳頂生活圈，位於鳳山，鄰近小港、大寮，生活機能成熟，且車程約5~10分鐘可銜接台88線快速道路鳳山交流道，交通優勢帶動人口快速移入。近年吸引不少建商來此區推案，包括三地、高永、吉隆、多城、豐嶸等建商，在該區還有土地儲備，目前新案房價已站穩3字頭。

▲▼高雄,鳳山,鳳頂,萊爾富 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鳳頂生活圈，位於鳳山，鄰近小港、大寮，生活機能成熟，吸引不少人口移入。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介表示，該區地價今年成交行情介於40~45萬元，多城入手雖略高於區域行情，但若著眼整合後基地更大，更好規劃，超商產權單純、面積夠大就成為絕佳整合目標。

詹懿表示，區域主力為中古大樓，屋齡10年內，近1年成交多落在24~26萬元，且多為在地剛需族群購屋，主要購屋產品以3房為主，總價1200萬元左右買氣最旺，由於與市區房價相比，對於首購族來說相當親民，因此吸引許多附近如鳳山、林園、大寮的年輕族群到此購屋，買氣相當穩定。


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關鍵字：高雄鳳山鳳頂萊爾富多城信義房屋

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