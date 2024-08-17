便宜至上！北市3大「凶宅社區」　1年狂交易上百戶





▲北市知名「錦新大樓」1戶套房不到500萬元就可入手，且租金收益相當不錯。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

只要「便宜」就好！台北市中山區知名凶宅大樓「錦新大樓」、「和益金銀大樓」、「春暉新世界」，過去即便因非自然身亡事件頻傳而凶名在外，但似乎不影響社區的買氣，每年轉手熱度都相當驚人。

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根據實價揭露，3個中山區知名的「事故多社區」，包括「錦新大樓」、「和益金銀大樓」、「春暉新世界」等，近1年共計交易110戶，成交均價則在每坪43.7~57.8萬元間。

▼ 台北市中山區3大凶宅大樓「錦新大樓」、「和益金銀大樓」、「春暉新世界」社區買氣不受影響。

名稱 所屬商圈近一年成交行情 (坪) 社區近一年成交行情 (坪) 社區行情/區域行情比率 去年至今交易量 (戶) 錦新大樓 85.2萬元 43.7萬元 51% 35 和益金銀大樓 53.9萬元 63% 28 春暉新世界 57.8萬元 68% 47

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「近幾年全台房價飆漲，北市精華區總價千萬內可以買到的產品，幾近絕版。而這類事故較多的社區，反因房價便宜、出租報酬好，不僅投資客搶買，也變成預算有限的購屋者少數能考慮的產品。」

觀察這3個社區近1年的成交行情就可發現，「錦新大樓」每坪43.7萬元、「和益金銀大樓」每坪53.9萬元、「春暉新世界」57.8萬元，都遠低於區域商圈的每坪85.2萬元，僅是區域價格的5~7折價。

以「錦新大樓」8~10坪套房來說，若7坪套房假設以350萬元入手，目前市場待租月租金約1萬3000元，租金報酬率還可達4.5%。





▲「春暉新世界」則是以交易量奪下冠軍。（圖／資料照）

不過，《住展》發言人陳炳辰指出：「雖然事故宅多的社區，房價比較便宜，租金報酬也不錯，但接手買盤仍相對受限，貸款可能也會有問題。加上這些社區多數屋齡已高，維護修繕費用勢必也不低，想買這類社區的民眾，還是要多審慎評估。」

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