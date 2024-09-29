惡鄰狂抽菸…害他家幼兒遭二手菸包圍！爸製「空品統計表」告贏了

▲林男控訴，隔壁鄰居每日頻繁抽菸，導致菸味飄入他住家中。（圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中一名林姓男子控訴，隔壁陳姓鄰居一家每日在住處頻繁抽菸，導致菸味飄散進他住家中，且他家中還育有幼兒，無法忍受二手菸害，多次向陳男反映後對方仍依然故我，林男因此錄影、錄音，並將空氣品質偵測結果統計製表，提告要求陳男一家不得再將菸味飄散、侵入他住家，同時求償新台幣10萬元。台中地院法官審酌後，認為林男請求有理，判予准許。全案仍可上訴。

判決書指出，林男居住在台中市，與陳男一家比鄰而居。林男控訴，陳男每天在其家中頻繁抽菸，導致菸味飄散進入他家中，一家人因煙臭味不堪其擾，且家裡還育有幼兒，二手菸已經嚴重影響生活、健康，經多次口頭、書面勸導，甚至報警處理，但陳男仍依然故我，放任二手菸四散，對林男一家造成嚴重影響。

林男不堪其擾，因此提出錄影、錄音及其譯文、存證信函、張貼公告、空氣品質偵測器說明書、照片以及偵測結果統計表、蒐證照片等物證提告，要求林男不得再產生二手菸飄散至他住處，並請求精神撫慰金10萬元。

針對林男控訴，陳男已受合法通知，但於言詞辯論日未到場，亦未提出書狀爭執。法官勘驗林男提出物證後，認為陳男一家排放菸氣確實侵害林男一家健康及居住安寧；且聯合國世衛組織已將二手菸列為致癌物，對孩童會產生呼吸道疾病影響，陳男行為已逾社會生活尚可容忍標準，勘認侵害林男居住健康之人格權，且情節重大，林男請求核屬有據，因此判決陳男不得再將菸味飄散進林男住家，並應連帶賠償10萬元。可上訴。