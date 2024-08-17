他感覺房市變冷！內行曝「1關鍵」搖頭　秒推多看：是好時機

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日表示，他先前去看房子時，聽說很多人在搶，甚至可能當晚就會賣掉。過了兩星期後，卻接到電話通知還沒賣掉，不禁好奇，「大家有感覺近期好像房市稍微冷掉了嗎？」不過，信義房屋專家就指出，「每年6、7、8月都會如此」，若真的有想買房，不妨趁這時候多看多比較。

有網友在「買房知識家」表示，感覺房市好像稍微冷掉了，會這樣想是因為，他前陣子看了一間房，聽說很多人搶，甚至可能當晚就會賣掉。沒想到兩星期後，他卻接到通知可以再考慮，因為房子還沒賣掉，「已經有兩個物件這樣了…」

貼文引發討論，「地點好、建商好的案子，一樣都熱到秒殺」、「沒感覺～預售屋還是夯，還是一直鎖盤」、「地點、價格、屋型、需求，缺一不可」、「可能賣掉了，可是貸款貸不到所以解約」、「有些狀況是…貸款不好貸，簽約後破局，於是再放出來賣。」

其中，有網友也點頭，「七月半+貸款緊繃，好一陣子沒聯繫的業務都在問我要不要看房」、「我覺得我們這區房價有降1-2成，最近這1個月從政符查人頭，及限定一人一生只有一次後就開始了。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，每到6、7、8月，通常房市確實會冷一點，畢竟仍有國人會顧忌農曆7月，不想在鬼月看房、過戶、交屋，但對漲跌影響有限。另外，也不排除受到銀行限貸影響，貸款的難度、條件都跟著提高。他建議，如果自己有感受到想買區域比較冷，反而可以趁此時多看幾間，議價空間會比較大。