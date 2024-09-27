首爾論峴洞房市看漲　「少女時代」俞利可望4年賺100億韓元價差

▲少女時代成員俞利2017年在首爾市江南區論峴洞購買一棟建築。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

俞利作為少女時代成員，不僅出道多年、事業有成，先前曾經大手筆在首爾市江南區論峴洞購買一棟要價128億韓元（約新台幣3億5230萬元）的5層樓建築，儘管當時房貸比率高達82%，不過如今隨著周邊地帶房價看漲，該棟建築物可望在4年內售價攀升100億韓元，一旦轉手販售，將能帶來不少收入。

根據韓媒《亞細亞經濟》，現年34歲的俞利曾經於2020年，在首爾市江南區論峴洞，以128億韓元的價格購買一棟地下1樓至地上5樓的建築物，該建物的土地面積為481.1平方公尺（145.53坪）、建築面積244.66平方公尺（74.01坪），當時是以個人名義購買，其中房屋貸款占了105億韓元，若是扣掉相關稅額、法務費用、仲介費用等，當時俞利是持現金30億韓元購買。

該棟建築物於2003年完工、2017年重新翻修，由於位處論峴洞，加上附近宣陵路蓋有小學，是充滿文藝氣息的文教學區，加上佔盡交通等地利之便，距離地鐵7、9號線轉乘站宣靖陵站只要步行3分鐘，距離江南區廳站也只要步行10分鐘，因此其作為房產價值非常被看好。

▲俞利。（圖／VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供）

報導指出，最近論峴洞一帶的建物價格持續上漲，因此分析認為俞利所持有的建物價格也跟著大漲。去年6月，距離俞利所購房產130公尺處的一棟新蓋建物，其以每坪（1坪等於3.3平方公尺）1億5750萬韓元的價格售出，因此一旦以俞利持有建物的土地面積去換算，俞利所持建物的售價很可能飆漲至230億韓元。

不過，由於俞利所持建物的屋齡其實已經超過20年，因此若重新回歸不動產市場販售，其售價可能會比230億韓元還要低。對此，某房仲業者分析，其實俞利所持建物若回歸市場，其價值一定會超過191億韓元，因此可以說俞利在這4年內，賺取了63億韓元的價差。