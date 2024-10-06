台灣哪個商圈沒有沒落？大票「點名這1處」：超級無敵多人

▲多數人覺得西門町商圈沒有沒落。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有不少特色商圈，許多都歷史悠久，不過隨時間過去，難免有沒落的情況出現。就有網友點名好幾個商圈，覺得西門町沒有以前熱鬧，東區感覺差不多了，中壢也似乎變很普，才發現幾乎都沒落了，「看起來一中還有熱度，還有哪個商圈不沒落？」話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「哪個商圈不沒落？」文中點名好幾個商圈，「西門町，好像也沒以前那麼熱鬧；東區，差不多了；桃園，本來就不熱鬧；中壢，上次去感覺也很普」，接著話鋒一轉，「但剛剛看到有人在一中租不到兩坪（租金）50000（元），看起來一中還有熱度」，好奇「還有哪個商圈不沒落？」

貼文一出，就有人也有感點頭，「真的，明明是金曜日、周五晚，商圈人潮也不多，跟十年前感覺差很多。印象以往聚餐，路上閒聊閒晃人都不少，街邊店慘了」、「疫情算是個分水嶺吧？以前周末人都是非常多的，不管是信義區或西門町。」

有網友則表示，「太多紅線，沒地方停車QQ，商圈就沒落了QQ」、「學生數少很多，尤其依賴學區的都沒落不少。很多整棟租學生的也開始出售」、「國外觀光客變少也是原因之一」、「人都去大型室內百貨商場，戶外的人自然變少，台中、中山，人不是滿多的」、「少子化，年輕人變少了。」

還有人不以為意，「台北商圈只是輪流興衰而已，只有少數特例如師大商圈直接爆炸。」其中，許多網友紛紛點名1商圈沒有沒落感，「西門町國高中生很喜歡去」、「西門町還是很多學生，但東區真的沒落了」、「西門町超級無敵多人好嗎」、「西門超擠的好嗎」、「西門超多外國觀光客，有沒落嗎？」