被問職業！她懷疑房東「故意出租較貴的房」　一票搖頭：常見手法

▲原PO懷疑房東是因為她的職業才漲租金。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在外租屋，有時會被房東問到職業。近日有網友發文表示，她出社會後第一次租屋，然而好幾個房東得知她的職業後，卻都說1萬元的房子已經租出去，讓她懷疑真實性，是不是因為房東覺得她的薪水能付得起更貴的房子，所以才這麼說？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「房東聽到我職業漲租金」為標題發文，提到她學生時期雖曾租屋，但現在是她出社會後第一次租房子。而她就發現，有好幾個房東得知她的職業後，就會說她本來要看的1萬元房子已經租出去，只剩下租金較高的房可以看。

原PO還遇過一種狀況，是她已經到現場要看房，結果房東才告訴她那間已經租出去，只剩下另間比較大的房。對此，她也不禁懷疑，房子是真的都租出去了嗎？還是房東覺得她能夠付得起，所以才要她租比較貴的房子呢？

貼文曝光後，底下不少網友則認為，「正常手法，跟職業無關」、「跟職業無關，單純以低價房招人看」、「跟職業無關，先用低價吸引你，再說只剩貴的」、「問職業是房東會想過濾房客，報低租高則是常見手法」

還有網友回應，「我自己也常遇到當天或前幾天說已租出的，但我覺得單純台北找房很競爭，畢竟便宜的物件比較少」、「跟職業無關喔，租金低的案件是真的租蠻快」、「超常遇到這種，還有那種放房間的圖片標價7000元，到現場看才跟你說7000元的沒了，剩另外一間10000元的，或是放A房照片，實際上帶你看的是B房」、「我現在的房東就是，所以後來我租屋都會用兼職的報，就說我是超商工讀生」。