ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中台灣地王現身！挑戰七期新地標　七期頂級Ａ辦「千年一遇」

▲▼ ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲商辦座落交通節點是亙古不變的道理，中台灣以政經戰略地位的七期馬首是瞻。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

記者陳筱惠／台中報導

2019年上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，在8月屆滿5年，也預告首批台商資金正式解禁，作為台商大本營的台中，一直都是台商回流的直接受惠者，而面對中央房市控制明顯的「打住不打商」策略，業者認為將推升新一波資金潮，法人將積極進場尋求投資機會，而辦公室等商用不動產，將為台中七期帶來全新面貌。

回顧2018年中美貿易戰開打、隨後2020年的疫情充斥全球，讓地球村歷經供應鏈重組，而驍勇善戰的台商重新思考布局策略，當時「投資台灣三大方案」隨即而生，台灣頒布《境外資金匯回管理運用及課稅條例》引導境外資金回台投資生產，只要是依專法規定匯回的資金，可享為期2年的租稅優惠。

專法5年內不得購置不動產的限制如今閉鎖期滿，資金依匯回時間將陸續解禁，市場均相當關注大筆資金後續動態。而截至2024年6月底，資金投資台中共309件，包括車王電子、巨大機械等指標企業都加碼在台中投資，高居全國第一。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被譽為「千年一遇」的最新商辦案「允將TST台灣之鑽」，佔據新光三越中港店、台中大遠百之間的1051坪基地。（圖／業者提供）

產業實力雄厚的台中產業鍊充足不說，近年在中央與市府的大力建設下，台中過去最缺乏的軌道經濟捷運系統，除了捷運綠線開通載客量節節上升外，捷運藍線也已拍板定案，大台中交通網交織，重疊之下不難發現最核心地段，落在捷運七期「市政府」站。

尤其在不動產調控政策助攻、全球投資台中的趨勢，以及2050年淨零碳排大方向下，台中商用不動產正在質變，領銜全新DNA的頂級Ａ辦正在大力崛起，台中今年商辦遍地開花，建商火力集中在七期新市政中心，包括允將、聯聚、興富發、冠德、豐邑建設等大型建商都有商辦案陸續進場，初估總銷或投資金額逾千億元，案量創史上新高。

而被譽為「千年一遇」的最新商辦案「允將TST台灣之鑽」，佔據新光三越中港店、台中大遠百之間的1051坪基地，堪稱真正左擁右抱台灣百貨店王、店后，台灣大道門戶燙金門牌加上國際建築事務所WATG設計的40層樓摩天建築，頂尖企業門面的規劃，未來連「導航都不用」。

在地業者表示：「商辦座落交通節點是亙古不變的道理，台中市從過去商辦從台灣大道一、二段延伸至文心路沿線，目前全部集中七期新市政中心、台灣大道三段邁進，就能顯示七期政經地位的戰略地位。」

▲▼ ＴＳＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「允將TST台灣之鑽」空間規劃70到500坪、建築的氣勢尺度、地理位置上，皆以地王規格現身。（圖／業者提供））

尤其在2050年淨零碳排的全球策略下，ESG浪潮席捲全球，企業的綠色需求也越來越強烈，面對要求不斷提高的國際標準、碳稅法規、國家政策過去的商辦建築難以符合租客所需的國際綠建築標章。

「允將TST台灣之鑽」在空間規劃70到500坪、建築的氣勢尺度、地理位置上，無非是以地王規格現身，最重要的是「允將TST台灣之鑽」目標鎖定黃金級國際綠建築標章，更將進一步取得更高階級標章，在ESG永續發展下的綠色通膨，小細節搭配則會決定未來租金收益以及企業成敗。

據了解，有不少台商回流的傳產業者紛紛出手，甚至境外國際貿易業者搶進，更有上市櫃公司搶先預定，在此波資金浪潮下，不受貸款限制的商用不動產，將成為下一波房市黃金交叉的造浪者。

關鍵字：台商回流商用不動產投資熱點商辦資金活水允將地王TST台灣之鑽租金ESG標章台灣大道地王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

曾是台南中西區最貴透天厝　近期圍籬「裝修告示洩新規劃」

愛迪達台南中西區旗艦門市2023年初熄燈，空置1年多，據租賃實登公布，該店以57萬元租出，租期為7年，為今年中西區租金最高紀錄，近期周邊圍起圍籬，小白牌洩露預計2025年完工，將迎來新租客，信義房屋專家表示，大型店面集客效應強。

14分鐘前

台中港市政特區建設起飛！遠雄建設深耕10年 打造西海岸國際城市體驗

台中自從縣市合併滿13年以來，人口數增加超過20萬，超車高雄直追台北，成為全台第二大都市，也是年輕人最喜歡的宜居城市。近年來，海線建設起飛，移入人口數創新高，其中，遠雄建設在此深耕10年，也讓大家看見台中港市政特區的價值。

26分鐘前

年砸租金1200萬⭡ 　逢甲NET搬到「50公尺」超巨大店面

空租約1年的逢甲福星路上大型店面，受到國內觀光回溫，掛起施工圍籬，並貼上公告將由NET以大型旗艦店方式進駐，在地房仲估，該店面店寬夠大，又是顯眼度相當高的地段，月租金上看百萬元。

1小時前

另類豪宅區指標　醫美診所、餐飲大店接連進駐北屯

台中最大的14期重劃區集結漢神、大巨蛋、交通等大型投資挹注，吸引全台重量級開發商蜂湧搶進推案，媲美七期的消費力道，同時也有不少商家相中新興富人圈的可觀消費力搶進，信義房屋專家分析，人潮就是消費力，除了店面租賃，也不少業者租地自建。

2小時前

交屋前屋主做1動作「超傻眼」　律師警告：事情很大條

網友買二手透天，但快交屋時，才得知屋主把樓梯把手拆了。對此律師表示，屋主這做法可能碰上刑事毀損罪，若即使還沒過戶移轉登記，也會有民事債務不履行和和損害賠償的問題。信義房屋專家補充，簽約前會針對可搬動物品，討論是否含在交易中，而所謂「定物」就真的沒聽過了。

3小時前

楠梓土地版「萬售之王」身價驚人　185坪住三地要賣2.5億

高雄楠梓受台積電影響，房地雙漲，近期有上面種著芭蕉樹的土地要出售，整面圍籬掛滿各家房仲的求售廣告，被在地人戲稱「萬售之王」，面積185坪，開價2.5億元，換算單坪高達135萬元。在地房仲表示，因單價過高，一直尚未售出。

3小時前

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地　中市首創預配方案縮短地主等待時間

說到中臺灣最具發展潛力的新興熱區，臺中市烏日區絕對是焦點所在，高鐵、台鐵和捷運匯聚於此，不僅擁有中部唯一的三鐵共構優勢，更有國道1號高速公路、中投公路及環中路等主要幹線，形成綿密且重要的交通樞紐，無論是到市區或草屯、彰化等生活圈，十分便捷。

5小時前

中台灣地王現身！挑戰七期新地標　七期頂級Ａ辦「千年一遇」

2019年上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，在8月屆滿5年，也預告首批台商資金正式解禁，作為台商大本營的台中，一直都是台商回流的直接受惠者，而面對中央房市控制明顯的「打住不打商」策略，業者認為將推升新一波資金潮，法人將積極進場尋求投資機會，而辦公室等商用不動產，將為台中七期帶來全新面貌。

6小時前

13期重劃區成房價推手　南區明星學區千坪大案搶市

台中市政府公告，將於9月中標售13期重劃區抵費地，其中位於南區大慶段250地號，基地於文心南路旁的土地底價單價最高每坪達94萬5454元，也預告未來13期房市起手價「不會便宜」，這股風潮搶先外溢在自住客身上，不少購屋族開始往文心南路沿線個案做選擇。

6小時前

買房建商、地段哪個重要？眾人一面倒　揭抉擇關鍵「20年後都一樣」

買房考量因素多，價格、坪數、建商及生活機能，都有不少人討論。PTT有網友好奇，很多人買房特別在乎建商品牌，但他認為地段影響其實更大，因此想問問大家的看法，究竟是建商重要？還是位置重要？

11小時前

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

透天為何失寵？　網曝2殘酷真相..

交屋前屋主做1動作「超傻眼」　..

買房建商、地段哪個重要？答案一..

房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2..

房貸錢荒衝擊　8月成屋待售量增..

楠梓土地版「萬售之王」身價驚人..

陳炳辰／火熱房市因《銀行法》栽..

20坪新屋「裝潢要200萬」　..

限貸令房市急凍！　帥過頭呼籲3..

網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

曾是台南中西區最貴透天厝　近期..

台中港市政特區建設起飛！遠雄1..

年砸租金1200萬⭡ 　逢甲N..

另類豪宅區指標　醫美診所、餐飲..

交屋前屋主做1動作「超傻眼」　..

楠梓土地版「萬售之王」身價驚人..

烏日前竹區段徵收優先分配安置土..

中台灣地王現身！挑戰七期新地標..

13期重劃區成房價推手　南區明..

買房建商、地段哪個重要？答案一..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366