中台灣地王現身！挑戰七期新地標　七期頂級Ａ辦「千年一遇」





▲商辦座落交通節點是亙古不變的道理，中台灣以政經戰略地位的七期馬首是瞻。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

記者陳筱惠／台中報導

2019年上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，在8月屆滿5年，也預告首批台商資金正式解禁，作為台商大本營的台中，一直都是台商回流的直接受惠者，而面對中央房市控制明顯的「打住不打商」策略，業者認為將推升新一波資金潮，法人將積極進場尋求投資機會，而辦公室等商用不動產，將為台中七期帶來全新面貌。

回顧2018年中美貿易戰開打、隨後2020年的疫情充斥全球，讓地球村歷經供應鏈重組，而驍勇善戰的台商重新思考布局策略，當時「投資台灣三大方案」隨即而生，台灣頒布《境外資金匯回管理運用及課稅條例》引導境外資金回台投資生產，只要是依專法規定匯回的資金，可享為期2年的租稅優惠。

專法5年內不得購置不動產的限制如今閉鎖期滿，資金依匯回時間將陸續解禁，市場均相當關注大筆資金後續動態。而截至2024年6月底，資金投資台中共309件，包括車王電子、巨大機械等指標企業都加碼在台中投資，高居全國第一。

▲被譽為「千年一遇」的最新商辦案「允將TST台灣之鑽」，佔據新光三越中港店、台中大遠百之間的1051坪基地。（圖／業者提供）

產業實力雄厚的台中產業鍊充足不說，近年在中央與市府的大力建設下，台中過去最缺乏的軌道經濟捷運系統，除了捷運綠線開通載客量節節上升外，捷運藍線也已拍板定案，大台中交通網交織，重疊之下不難發現最核心地段，落在捷運七期「市政府」站。

尤其在不動產調控政策助攻、全球投資台中的趨勢，以及2050年淨零碳排大方向下，台中商用不動產正在質變，領銜全新DNA的頂級Ａ辦正在大力崛起，台中今年商辦遍地開花，建商火力集中在七期新市政中心，包括允將、聯聚、興富發、冠德、豐邑建設等大型建商都有商辦案陸續進場，初估總銷或投資金額逾千億元，案量創史上新高。

而被譽為「千年一遇」的最新商辦案「允將TST台灣之鑽」，佔據新光三越中港店、台中大遠百之間的1051坪基地，堪稱真正左擁右抱台灣百貨店王、店后，台灣大道門戶燙金門牌加上國際建築事務所WATG設計的40層樓摩天建築，頂尖企業門面的規劃，未來連「導航都不用」。

在地業者表示：「商辦座落交通節點是亙古不變的道理，台中市從過去商辦從台灣大道一、二段延伸至文心路沿線，目前全部集中七期新市政中心、台灣大道三段邁進，就能顯示七期政經地位的戰略地位。」

▲「允將TST台灣之鑽」空間規劃70到500坪、建築的氣勢尺度、地理位置上，皆以地王規格現身。（圖／業者提供））

尤其在2050年淨零碳排的全球策略下，ESG浪潮席捲全球，企業的綠色需求也越來越強烈，面對要求不斷提高的國際標準、碳稅法規、國家政策過去的商辦建築難以符合租客所需的國際綠建築標章。

「允將TST台灣之鑽」在空間規劃70到500坪、建築的氣勢尺度、地理位置上，無非是以地王規格現身，最重要的是「允將TST台灣之鑽」目標鎖定黃金級國際綠建築標章，更將進一步取得更高階級標章，在ESG永續發展下的綠色通膨，小細節搭配則會決定未來租金收益以及企業成敗。

據了解，有不少台商回流的傳產業者紛紛出手，甚至境外國際貿易業者搶進，更有上市櫃公司搶先預定，在此波資金浪潮下，不受貸款限制的商用不動產，將成為下一波房市黃金交叉的造浪者。