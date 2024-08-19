年輕人10年薪水漲7543元　房貸負擔狂增368萬元

▲相較2015年Q1和今年Q1，今年第一季30歲以下房貸族的平均鑑估值1160萬元，與10年前相比，負擔增加368萬元。（圖／記者周宸亘攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，不少長輩認為「年輕人買不起房是因為不存錢」，根據統計，截至今年3月，一般人月薪平均為4.6萬元，相較2015年3月3.8萬元僅漲7543元，不過對比2015年Q1和今年Q1，今年第一季30歲以下房貸族，負擔卻大增368萬元，10年後年輕人購屋壓力更沉重。

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中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，統計2015年Q1和今年Q1不同年齡層平均鑑估值變化，今年第一季30歲以下年輕房貸族的平均鑑估值約為1160.7萬元，與10年前的792.4萬元相比，現代年輕人的負擔足足增加368.3萬元，增幅高達46.5%、接近5成。同時年輕族群也是所有年齡層中，平均鑑估值增長幅度最多的群體。

對比10年來的工業及服務業薪資數據，截至今年3月，全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為4萬6073元，相較於2015年3月的3萬8530元，平均月薪僅僅提高7543元。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，一方面，房價持續上漲使得購屋門檻逐漸提高，低總價產品變得愈來愈搶手，再加上原本此類產品的價格就相對較低，導致價格上漲幅度顯得尤為顯著。

另一方面，許多年輕人自備款有限，只能選擇付款更為彈性的預售屋，不過，由於預售屋販賣的是未來價，其總價往往會比成屋更勝一籌，進一步推高鑑估總價的平均值。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，隨著房市多頭持續，而薪水漲幅卻跟不上房價，年輕人若想購屋，建議勿好高騖遠，先求有再求好；此外，房價高漲現況下，謹記房貸負擔勿超過家庭收入的1/2~1/3，才不會大幅壓縮生活品質。

年齡層 2015Q1 (A) 2024Q1 (B) 近十年增加量 (C=B-A) 近十年增幅 (D=C/A) 30歲以下 792.4 1160.7 368.3 46.5% 30-40歲 922.3 1289.1 366.8 39.8% 40-50歲 1126.6 1371.6 245 21.7% 50歲以上 1409.3 1606.9 197.6 14.0%

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