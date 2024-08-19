大肚山2大神秘地主現身　傳已有豪墅現金1.5億成交

記者陳筱惠／台中報導

隨著頒布實施50年的區域計畫法退場，《國土計畫法》明年上路，近期台中南、北山區都有大型豪墅開發案登場，南大肚山上持有土地超過70年的越南王丁家兄弟、香港信和置地黃家第三代黃永光也已進入營運團隊，北部嵙頭山則國內老牌食品大廠味丹集團與精湛建設啟動「國際台中會」富豪聚落投資計畫。

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▲台中大肚山神秘地主，越南王丁家、富美鑫集團總裁丁廣鋐亮相。（圖／讀者提供）

近期，「越南王」丁家在一場名為「產業趨勢論壇」上露面，富美鑫集團總裁丁廣鋐講述自家在台灣首推案「富域里山」多元生態社區基地。事實上，該塊土地家族持有已超過70年，也是父親丁善理留給子孫在台灣的最後一塊土地。

▲持有70年土地的丁家預計推出「富御里山開發計畫」 。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，擁有無敵景觀視野的大肚山上僅存30多公頃未開發基地，產權由兩大地主家族持有。丁善理家族是原始地主，40多年前割愛16多公頃土地，給香港上市地產公司信和置地黃家。

而大肚山2大低調家族皆已交棒下一代，丁家由丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟經營台灣上市公司錩新科技（2415）及越南富美鑫集團，而另一位神秘地主香港信和置地黃家第三代黃永光，也已進入營運團隊。

香港信和置地黃家，以永盛國際置業推出「逸瓏山」，2021年取得使照、現進入成屋銷售中，已傳出有客戶以現金1.5億元成交1戶，但因單價判為不具市場參考價值，不予揭露。

▲北台中嵙頭山則是國內老牌食品大廠味丹集團與精湛建設啟動「國際台中會」。（圖／記者陳筱惠攝）

據聞，丁家持有的14.2公頃土地，已完成開發計畫審查，取得開發許可，自組團隊推案並延攬和倫開發翁毓羚入團隊，限定開發99戶透天豪墅景觀溫泉社區。

▲南、北台中山區3大地主豪墅計畫。

翁毓羚對於神秘地主並未提及太多，不過她說：「落實環保個案將不搭蓋接待中心，而是在清新溫泉飯店設計專屬接待包廂，目前並未對外開放，僅限定服務邀請及預約的貴賓，就像黑卡般尊榮。」

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