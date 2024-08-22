新北房市新趨勢：農曆7月成交量不再是全年最低

▲農曆7月買賣成交數量不再最低點，新北市地政局統計分析。（圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

新北市地政局彙整107至112年房屋買賣成交數量分析，發現6年來農曆7月成交、過戶數量並非全年最低點；另112年統計各樓層買賣件數，4樓賣最多，似無諧音忌諱。

新北市地政局發布新聞稿，彙整新北市107至112年間，各農曆月份的房屋買賣成交數量（以簽約日為準），以及買賣過戶數量（以登記完成日為準）進行分析。

地政局表示，分析發現6年的農曆7月成交、過戶數量，並非每一年都是最低點，就算比其他月分少，差距也不會太大，顯示隨著時代推移，鬼月不買房的傳統舊觀念已漸漸破除。

科長蕭湘君表示，部分民眾認為房子過戶後才算是真正買屋，在傳統觀念影響下，比起農曆7月簽約買屋，民眾更忌諱在農曆7月過戶。

蕭湘君表示，依110至112年過戶數量來看，110年農曆7月過戶數量高於6月，111年高於8、9、12月，112年高於2、3、5、6、8、11、12月，可以明顯看出鬼月購屋的禁忌已逐年瓦解，購屋意願仍視建商推案狀況、銷售力度及不動產個別條件等因素而定。

蕭湘君表示，民眾過去有諧音忌諱而不買4樓、或4樓售價普遍較低的迷思，但根據112年第4季不動產成屋市場季報主題「新北交易樓層價量解析」為例，4樓均價與其他樓層並未呈現太大的落差，且交易件數反而為各樓層中最多，顯示4樓已普遍為購屋者所接受。