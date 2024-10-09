房子太小住不下！雇主改造防空洞給女傭睡　超窄環境網狂罵：是棺材

▲新加坡一名屋主將狹小的防空洞當作女傭的房間，在網上飽受批評。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

新加坡不久前有一段影片在國外知名論壇Reddit上廣為流傳，原來當地一名屋主因為家裡空間不足，居然將家中的防空洞改建成了女傭居住的小空間，而在網上引起網友們的關注和討論。

據《聯合早報》報導，從這段影片可見，屋主在防空洞內安置了一張雙層床，讓女傭睡在上鋪，而下舖則改成了架子，為女傭在狹小的房間內保留一定的活動空間。此外，為了改善防空洞通風不良的問題，屋主將原本的門拆掉後，換成了透氣的折疊百葉門，還在床鋪上方安裝通風口，可說是相當用心。

不過，相關影片在網上曝光後，瞬間就引發了這樣的空間是否適合居住的討論。有網友指責屋主讓女傭睡在這種房間不符合人道標準，「沒有窗戶，通風又差，還沒有手機訊號，這根本不適合生存」、「你自己住在裡面3個月試試」、「這和棺材有什麼差別」、「如果你只能讓女傭睡在這樣的空間，代表你根本沒有能力請女傭」。

面對這一爭議，《聯合早報》聯繫了定製雙層床的廠商，獲悉屋主當時其實特別花了2900新元，來完成這一設計。商家還表示，此前也有不少人曾請他幫忙將家中防空洞改為女傭的房間，「這種房間的痛點就是通風很差，但影片的這位屋主在改裝時特意加強了通風設施」，認為屋主願意投入更多資金改善傭人的生活環境，應該被視為一種善意的表現。

然而，房地產經紀蕭文俞則提醒，雖然防空洞可以被當作女傭的房間，但法律規定，防空洞不得作為出租房間使用，而且屋主其實不可擅自拆除防空洞的防爆門，因此屋主在出售房屋時必須恢復原狀。另一名經紀人理察則指出，不少私宅和豪宅都會將防空洞用作傭人房，「這相比一些讓傭人睡在廚房床墊上的僱主較為人性化，也並不違法，但如果民防部隊前來檢查的話，會建議屋主把門裝回去。」