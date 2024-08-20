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台中首購族人道走廊出爐　梧棲還有2字頭預售案

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據實登資料統計2024上半年台中市各區預售屋均價，海線5區全部包攬。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

盤點台中上半年預售新案成交價格，根據實登資料統計2024上半年台中市各區預售屋均價，並找出負擔最低的5大平價區，結果以梧棲區的26.3萬元最便宜，也是台中市唯一低於3字頭的行政區，業者笑言，海線宛如高房價時代的「首購人道走廊」。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

根據統計，台中買房負擔最低的5大平價區全由海線包攬，包含梧棲、大甲、清水與外埔、后里，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「風頭水尾的海線地區，早年因地段相對外圍、較缺乏建設話題，房價長期低檔，不過近年海線的台中港周邊產業投資旺盛，又有捷運藍線的軌道遠景加持，帶動整體價量表現。」

對照全市整體平均購屋的48.2萬元，海線各地2、3字頭均價仍顯平實，也讓海線地區宛如高房價時代的「首購人道走廊」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2024上半年台中平價行政區。

值得一提的是，名列平價購屋區第三、四名的清水與外埔，上半年最低成交價仍可見1字頭，主要是地跨梧棲、清水的台中港特定區，為台中少見的高容積率新興重劃區，吸引建商大舉插旗，尤其多年前就購地推案的業者，因成本相對便宜，加上銷況已近尾聲，餘屋又以低樓層戶別為主，所以讓利拚完銷的意願較高，因此上半年仍有零星18~22萬元的平價成交案例。

▲▼沙鹿,新案重劃區,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲上下半年房價再高一波，在地業者表示目前市況整個大海線幾乎沒有1字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

外埔區則由於部分新案分佈在非都計的郊區，且產品為小規模華廈，社區管理及公設項目較簡約，因而出現親民成交價。太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜則認為：「目前市況整個大海線幾乎沒有1字頭，公寓式產品可能還有親民價，2房含機械車位總價落在730萬元~750萬元。」

紀光烜說:「經過半年時間，1字頭個案已經不具備參考意義，以目前大海線地區成屋華廈案門檻比較低，市價2房900萬元來看，年初可能850萬元還買得到，但現在已經找不到了。」

另外，比起海線的平價，台中市中心的新案價碼宛如漫步雲端！南屯、北屯、西區及北區等主要鬧區，上半年預售屋均價都衝上5字頭，西屯區的價格更驚人，均價達72.2萬元，已可與新北比肩。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

關鍵字：台中預售屋海線負擔平價人道走廊房價清水梧棲大甲外埔預售案

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