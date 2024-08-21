南區小北百貨屋主開價5億求售　一查「11年前2.9億入手」

記者張雅雲／高雄報導

台南起家的小北百貨，堪稱在地五金百貨龍頭，是不少當地人的好厝邊。位於台南南區的健康店開店起碼15年，是不少人從小買到大的回憶，近期屋主開出5億元求售，若以月租金約68萬元換算，投報率約1.6%。

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小北百貨健康店位於台南市南區西門路一段、健康路二段口，屬於健康路生活圈，據Google Maps顯示，至少從2009年就已營業，而在地人回憶，開店應有20年以上，且24小時營業，結合五金及生活百貨，是不少人從小買到大的好厝邊，如今屋主開出5億800萬元求售。

▲據Google Maps顯示，健康店至少從2009年就已開幕。（圖／翻攝自Google Maps）

▲小北24小時營業，結合五金及生活百貨，是不少在地人從小買到大的店家。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料，地坪533.91坪，屋齡22年，為地上1樓透天鐵皮屋，基地四面臨路，為商業用地，建蔽率60%、容積率220%，地價單坪約95.1萬元，月租金約68萬元，換算投報率約1.6%。

交易時間 坪數 價格 單坪地價 2013 年 533.91 坪 成交價 2 億 9363.9 萬元 55 萬 2024 年 533.91 坪 開價 5 億 800 萬 95.1 萬

▲小北百貨交易紀錄。資料來源：《ETtoday新聞雲採訪整理》（ETtoday製表）

而實價登錄公布，2013年7月該地由自然人以2億9363.9萬元成交，換算地坪單價約55萬元，同時備註「本筆交易登記為2人所有，買賣標的包含地上未保存建物」，等於屋主持有11年加價2億1436.1萬元出售，漲幅約54%。

台灣房屋永華市政加盟店店東吳權峰表示，該區是南區開發較早的舊市區，區域已難有大型素地可開發，土地行情落在70~80萬元左右，店租金行情約為單坪1200元。

▲西門健康立體停車場，可提供停車機能。（圖／記者張雅雲攝）

吳權峰說：「該基地為四面臨路，斜對面就是西門健康立體停車場，方便停車，生活機能相當發達，加上基地完整，未來具創價優勢，有機會吸引建商搶進。」

住商不動產南區執行協理林棋博分析，區域屋齡40年公寓17~19萬元，10年內大樓成交價約為27~33萬元，主力購屋客群以在地剛需為主，因鄰近86快速道路、新光三越新天地，車程約10分鐘可達，生活、交通機能相當便利，此外，基地完整且面積夠大，以目前南區新案都出現3字頭價格來看，預估未來新案開價站上4字頭不是問題。

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