網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

▲為避免房市買氣過熱，近期銀行全面減降不動產放款總量，不少近期適逢的交屋的購屋族哀鴻遍野。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

為避免房市買氣過熱，近期銀行全面減降不動產放款總量，不少近期適逢的交屋的購屋族哀鴻遍野，就有網友透露，近期遇到預售交屋，雖然貸款成功，但是銀行利率2.5%起跳，不愧是銀行專門雨天收傘，連建商也叫苦連天，只能減量經營先度小月。

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近期多家銀行提出限貸令，加上房貸利率全面調漲，讓不少面臨交屋、已經接近對保的購屋族，擔心申請不到房貸，急的如熱鍋上的螞蟻。

就有高雄網友自曝，近期也遇上近期限貸的問題，購買的第一戶為預售屋即將交屋，由建商整批送貸，雖然可貸8成沒問題，但利率2.5~2.7%，帳管費也調高，仍是讓他相當不滿。

也有網友針對房貸利率調漲一事吐槽：「台灣的銀行房貸利率幾乎都是浮動利率，雨天收傘，我覺得敬業。」

▲限貸讓整體買盤轉往新成屋或預售屋，反而害到只能買得起中古屋的年輕人或換屋族。（圖／記者黃國霖攝）

針對銀行放貸保守，高雄市代銷公會理事長謝哲耀透露，近期購買預售屋即將交屋、以及新成屋的購屋族，多是由建商送件，大批排隊等撥款交屋，一旦配合的銀行退件，建商直接整批再轉往別家銀行申貸，完全不能貸款的情況很少。

謝哲耀說，這波限貸反倒是中古屋市場影響較大，一般個人貸款只能靠自己，萬一貸不到需要額度，還有違約的風險，容易讓整體買盤轉往新成屋或預售屋，反而害到只能買得起中古屋的年輕人或換屋族。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，近期傳出限貸造成人心惶惶，擔心「告貸無門」影響看屋人潮，9月將召開的理監事會議，央行可能再祭出新一波的打房措施，猜測信用管制將從目前的六都及新竹第二戶，擴及至全台。

而這波限貸除了恐引發小型建商倒閉潮，洪光佐透露，建商現在只能減量經營先度小月，就連一般要買房自住的民眾也遭受波及，擔心貸不到款，買房只能遞延，未來若成本、物價一直上漲，延遲效應讓民眾更買不起房。

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