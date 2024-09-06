買房無須將就蝸居！　太平18F耐震地標「坤悅涵仰」純3房前景看俏

▲在兩極化市場中3房產品好住與舒適度大增，未來性更加稀缺，前景看俏。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

高房價、少子化讓台灣民眾房子越買越小，觀察全台各地建商推案更以2房小宅為主流，甚至也有開發商往1房推案，在兩極化市場中3房產品好住與舒適度大增，未來性更加稀缺、前景看俏。

自2012年起房市開始走向多頭，房價逐年遞增，全台各地房價皆為正成長，不過也正因單價與總價門檻提高，不少開發商為了銷售考量，開始轉向以2房小宅產品為推案主力，像以台中市為例，市區目前新預售案2房總價2000萬元已成常態。

▲房市經過10年多頭，買盤已在市場調控下，回歸剛需買盤，未來標準3房產品更顯珍貴。（圖／業者提供）

但事實上，房市經過10年多頭，買盤已在市場調控下，回歸剛需買盤，未來標準3房產品更顯珍貴，也讓真正有自住需求的購屋族回頭駐足，尤其擁有重大建設、生活機能成熟的區段，勢將躍升房市焦點。

放眼台中市具備重大建設的房市熱區，肯定要有74號道的串連，74沿線也因交通便捷吸引大量人口移入、創造商機與需求，最新消息則是74號六順橋匝道、十九甲匝道已在興建中，具備未來性的利多話題，也讓房市再度聚焦南太平。

▲74沿線因便捷交通串起台中各區，六順橋匝道、十九甲匝道正在興建中。（圖／業者提供）

放眼近年推案稀少的南太平，可以位居區域主幹道「中興東路」的坤悅開發新案「坤悅涵仰」為房市指標，做為中興東路近30年來，首座高規格18層高樓建案，「坤悅涵仰」採0店面、單純3房規劃，打造37~41坪，戶戶雙面採光、衛浴皆開窗的優質好宅。

好建案搭配黃金地段，中興東路短短1公里就包含了2間學校、千坪運動公園，以及11間銀行，還有大大小小商家合計大約300多間，「坤悅涵仰」等於匯集交通、機能、綠地與景觀等優勢，加上距離市中心約15分鐘車程，就能以市區預售2房價入主太平市區正3房，優越的CP值也吸引自住客層注意。

▲好建案搭配黃金地段，太平中興東路短短1公里就包含了2間學校、千坪運動公園，以及11間銀行。（圖／業者提供）

現場專案邢書睿表示：「據內政部統計資料顯示，太平區已連續多年人口都呈現正成長，目前人口總數更逼近20萬人大關，僅次於北屯、西屯、大里，回應區域近年大幅增加的居住需求，向來是自住客首選品牌的坤悅開發，除了單純3房齊質社區規劃，此次也採用等同市區豪宅的耐震工法、建材規格，加上迎賓迴車道設計，就是以自己要住的心態審慎規劃，創造未來的區域新地標。」

▲坤悅開發不僅屢獲「台灣誠信建商」認證，更嚴選太平最好住的區段，推出「坤悅涵仰」3房產品。（圖／業者提供）

值得一提的是，2023年坤悅開發再度榮獲「台灣誠信建商」認證，除了蟬聯7年的高度殊榮，更獲得國家優良建商認證與台中樂居金獎雙年獎肯定，以永續售後服務為核心理念的坤悅開發，近年也透過大型藝文和親子活動的舉辦，凝聚社區向心力，連帶提升品牌力，讓不少坤悅家族成為死忠鐵粉。