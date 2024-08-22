跌破在地人眼鏡！「猛鬼飯店」流標10次　勇者出手拿下

▲台南有間「猛鬼飯店」靈異傳聞不斷，同棟大樓內的3樓與8樓物件因「分割共有物」法拍，已流標10次。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南有間「猛鬼飯店」靈異傳聞不斷，同棟大樓內的3樓與8樓物件因「分割共有物」法拍，已流標10次，鬼月進入第11拍，該標分為飯店、套房共甲、乙2標，沒想到21日出現勇者投標，連總價較高的飯店也由品信公司以4707萬元拍出，跌破在地人眼鏡。

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「國賓商業大樓」位於台南市北區，正對台南火車站，曾是台南第一高樓，也是台南知名地標，早期曾發生火災、跳樓等意外，靈異傳聞不斷，還曾吸引不少直播主一探究竟，最著名的就是位於14樓飯店「消失的1401房」都市傳說。

同棟大樓的3樓旅館、8樓套房，債務人因「分割共有物」強制執行，從2023年12月20日開始一拍，21日舉行11拍，共分為甲、乙2標，甲標拍賣建物位於3樓，根據法院公告，建坪386坪，底價4417.1萬元，換算單價11.4萬元。據鑑價報告記載，之前做為飯店使用，現場為飯店櫃檯、餐廳、辦公室、備品室、客房，目前歇業中。

▲台南市中心土地開發已近飽和，該大樓地理位置絕佳，附近就是台南火車站、轉運站，交通相當方便。（圖／記者張雅雲攝）

而乙標位於8樓，建坪12.5坪，底價144萬元，換算單價11.5萬元，筆錄指出，查封時，現場大門深鎖，使用情況不明。

開標前在地人均猜測套房因總價低，較有機會標出，沒想到21日甲、乙2標均出現1人投標，甲標飯店由品信公司，以4707萬7777元得標，溢價6%，換算單價僅12.2萬元，乙標套房由詹姓自然人以185萬元得標，溢價28%，單價14.8萬元。

法拍 物件 樓層 坪數 底價 得標價 甲標 飯店 3 樓 386 坪 4417.7 萬 4707 萬 乙標 套房 8 樓 12.5 坪 144 萬 185 萬

▲台南猛鬼大樓11拍物件。資料來源：《ETtoday新聞雲採訪整理》。（ETtoday製表）

《104法拍網》經理陳慧瑜表示，台南市中心土地開發已近飽和，該大樓地理位置絕佳，附近就是台南火車站、轉運站，交通相當方便，由於該案件是共有人提起拍賣「分割共有物」案件，所以才有機會一直流標到第11拍，目前已經來到差不多一拍底價5折，吸引得標者出手。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，目前該棟大樓成交價約為12~15萬元，近1年成交均價為14萬元，飯店因單價已低於區域行情，若得標人看準地段價值出手也不意外，而套房得標金額已與市價差不多，不過月租金約7500元，換算乙標套房投報率約4.8%，多是投資人看準投報率高入手，做為出租套房使用。

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