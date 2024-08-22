長抱11年也躲不過！　中山北豪宅轉手慘賠1800萬





▲中山北路豪宅「中山富御」屋主長抱11年半，慘賠1800萬元出場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市再傳豪宅慘賠，中山北路豪宅屋主長抱11年半，慘賠1800萬元出場。房仲專家表示，台北市慘賠案例大多有3大共通點，分別是大坪數物件、座落非豪宅聚落地段、前一手於2013年左右房市高點購入。

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近年房價大漲，但台北市仍有些豪宅難逃賠售命運，最新實價揭露，中山區「中山富御」11樓戶以1億700萬元交易，權狀119坪，拆算單價100.8萬元，前屋主持有11年半，仍慘賠1800萬元出場，跌幅達14%。

事實上，「中山富御」可說是轉手賠售賠出名，據《樂居網》資料，該豪宅共有11筆轉手紀錄，除了1筆平轉，其他10筆都是賠錢的，最慘的頂樓戶在2018年轉手，甚至慘賠6100萬元，跌幅來到25%。

不具名的在地房仲透露，「中山富御」屬地主合建案，過去有位大地主持有不少戶，以低於行情價售出，使整體行情走跌，再加上該案早期有不少投資客進場，導致後續價格多殺多。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「中山富御」屋齡8年，位於中山北路二段、民權東路口，非屬傳統豪宅聚落，總價破億元自然有抗性，前一波推案又在2013年豪宅價格巔峰期，如今轉手就可能碰上賠售，像是該社區附近的「遠雄富都」也傳出慘賠案例。

莊思敏表示，本次「中山富御」賠售戶單價100.8萬元，符合近年成交行情，而對比於2018~2019年8~9字頭價碼已上升不少。

莊思敏說，台北市屢傳賠售的物件，有3個共通點，分別是大坪數物件、座落非豪宅聚落地段、前一手於2013年左右房市高點購入，像是同樣也是賠售賠出名的吉林路豪宅「尊勝白金苑」也是如此。

▲吉林路豪宅「尊勝白金苑」也屢傳賠售。（圖／記者項瀚攝）

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