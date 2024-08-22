ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

長抱11年也躲不過！　中山北豪宅轉手慘賠1800萬

▲▼中山北路,玉山石,豪宅。（圖／記者項瀚攝）

▲中山北路豪宅「中山富御」屋主長抱11年半，慘賠1800萬元出場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市再傳豪宅慘賠，中山北路豪宅屋主長抱11年半，慘賠1800萬元出場。房仲專家表示，台北市慘賠案例大多有3大共通點，分別是大坪數物件、座落非豪宅聚落地段、前一手於2013年左右房市高點購入。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

近年房價大漲，但台北市仍有些豪宅難逃賠售命運，最新實價揭露，中山區「中山富御」11樓戶以1億700萬元交易，權狀119坪，拆算單價100.8萬元，前屋主持有11年半，仍慘賠1800萬元出場，跌幅達14%。

事實上，「中山富御」可說是轉手賠售賠出名，據《樂居網》資料，該豪宅共有11筆轉手紀錄，除了1筆平轉，其他10筆都是賠錢的，最慘的頂樓戶在2018年轉手，甚至慘賠6100萬元，跌幅來到25%。

不具名的在地房仲透露，「中山富御」屬地主合建案，過去有位大地主持有不少戶，以低於行情價售出，使整體行情走跌，再加上該案早期有不少投資客進場，導致後續價格多殺多。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「中山富御」屋齡8年，位於中山北路二段、民權東路口，非屬傳統豪宅聚落，總價破億元自然有抗性，前一波推案又在2013年豪宅價格巔峰期，如今轉手就可能碰上賠售，像是該社區附近的「遠雄富都」也傳出慘賠案例。

莊思敏表示，本次「中山富御」賠售戶單價100.8萬元，符合近年成交行情，而對比於2018~2019年8~9字頭價碼已上升不少。

莊思敏說，台北市屢傳賠售的物件，有3個共通點，分別是大坪數物件、座落非豪宅聚落地段、前一手於2013年左右房市高點購入，像是同樣也是賠售賠出名的吉林路豪宅「尊勝白金苑」也是如此。

▲▼ 吉林路豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲吉林路豪宅「尊勝白金苑」也屢傳賠售。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

關鍵字：豪宅賠售賠錢中山北路中山富御遠雄富都中信房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新興區現「最貴停車場」　旅宿業者1.5億吃下「另有盤算」

市區停車場一位難求，高雄新興區「Time」停車場出現1.5億元的成交價，為今年該區成交總價最高紀錄，換算單價160萬元，據查，該地由附近的「互舍商旅」入手，目前已成為私人停車場。專家表示，整合兼停車一舉兩得。

1小時前

銀行放款全面緊縮　地政士：想買房的民眾先觀望

央行出手，下令銀行自主控管不動產貸款量，購屋族人心慌慌。地政士專家表示，銀行不動產放款天條的3成限制沒有放寬，加上近年房價大漲，銀行真的沒錢了，建議還沒買房的消費者多觀望，而針對央行所提的「不影響無自用住宅民眾購屋」前提，直言根本是官話。

1小時前

訂4人房！二寶媽查2地房價「要5位數」愣住　感嘆「1類人遭剝皮」

疫情後不少民眾選擇「報復性出國」，讓台灣觀光業呈現雪崩狀態，但也有不少人認為是國旅太貴導致。最近二寶媽部落客玲玲在粉專即表示，她與家人打算國旅時，查詢宜蘭礁溪和日月潭的知名飯店房價，5位數金額讓她當場愣住；有網友也指出，國旅能剝皮對象就是帶小孩不方便出國的家庭親子客。

1小時前

長抱11年也躲不過！　中山北豪宅轉手慘賠1800萬

台北市再傳豪宅慘賠，中山北路豪宅屋主長抱11年半，慘賠1800萬元出場。房仲專家表示，台北市慘賠案例大多有3大共通點，分別是大坪數物件、座落非豪宅聚落地段、前一手於2013年左右房市高點購入。

2小時前

清景麟、三地再次聯手大師隈研吾　打造岡山新地標

三地集團以尚發營造攜手清景麟集團再次出擊，拿下岡山新行政中心機15用地一案最優申請人資格，此案為高市首件跨區都更案之外，也是岡山在地最大都更案，清景麟集團與三地集團將聯手日本國寶級建築大師隈研吾團隊操刀設計，預計投入81億，將於113年底前完成簽約、2029年完工啟用。

4小時前

跌破在地人眼鏡！「猛鬼飯店」流標10次　勇者出手拿下

台南有間「猛鬼飯店」靈異傳聞不斷，同棟大樓內的3樓與8樓物件因「分割共有物」法拍，已流標10次，鬼月進入第11拍，該標分為飯店、套房共甲、乙2標，沒想到21日出現勇者投標，連總價較高的飯店也由品信公司以4707萬元拍出，跌破在地人眼鏡。

4小時前

財部修正「新青安」規範　與農安貸款只能擇一

新青安貸款引起後續濫用問題，財政部修正相關規範，因增「新青安貸款」與「農安貸款」只能擇一。

5小時前

啃老女要「長輩平分頭期款」房登記2人名下　男狠回1句撕破臉

「這婚不結了」！有網友透露，兩方家長談婚事，女方說婚後不要跟公婆住，想要有自己的小家庭，還要求雙方長輩平分頭期款、房子登記兩人名字，男方對此則狠回「女方是嫁給房子，不是嫁給兒子」，兩邊瞬間撕破臉。

6小時前

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

銀行祭出史上最嚴「限貸令」，讓許多購屋族哀嘆，其中正在申請貸款的族群，可能面臨違約的嚴重後果引發社會討論。房市評論家顏博志，就透露身邊已經有朋友打算斷頭認賠。

7小時前

新青安引發限貸令風暴！財政部再抓投機客：39件人頭戶、34件轉租

受惠新青安政策，全台房市交易不斷升溫，導致各大銀行不動產放貸趨近滿水位，必須祭出「限貸令」或調高利率，但也傳出投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義。對此，財政部近日進行了第二波查核，發現共有73件未符購屋自住使用，其中34件涉及出租情事，39件為人頭戶。

16小時前

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房貸限貸令炸開！　房市專家友人..

跌破在地人眼鏡！「猛鬼飯店」流..

長抱11年也躲不過！　中山北豪..

生育率雪崩式下跌？一票嘆：房價..

啃老女要「長輩平分頭期款」　男..

當不成網紅！同學「改跳1行業」..

央行令「銀行自主控管不動產貸款..

財部修正「新青安」規範　與農安..

南區小北百貨屋主開價5億求售　..

「10年租約付清」阻法拍無效　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新興區現「最貴停車場」　旅宿業..

銀行放款全面緊縮　地政士：想買..

訂4人房！二寶媽查2地房價「要..

長抱11年也躲不過！　中山北豪..

清景麟、三地再次聯手大師隈研吾..

跌破在地人眼鏡！「猛鬼飯店」流..

財部修正「新青安」規範　與農安..

啃老女要「長輩平分頭期款」　男..

房貸限貸令炸開！　房市專家友人..

新青安引發限貸令風暴！財政部再..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366