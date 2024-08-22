訂4人房！二寶媽查2地房價「要5位數」愣住　感嘆「1類人遭剝皮」

▲二寶媽部落客查了宜蘭和日月潭知名飯店的住房價錢，讓她都嚇到脫口直說好貴。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

疫情後不少民眾選擇「報復性出國」，讓台灣觀光業呈現雪崩狀態，但也有不少人認為是國旅太貴導致。最近二寶媽部落客玲玲在粉專即表示，她與家人打算國旅時，查詢宜蘭礁溪和日月潭的知名飯店房價，5位數金額讓她當場愣住；有網友也指出，國旅能剝皮對象就是帶小孩不方便出國的家庭親子客。

二寶媽部落客玲玲近日在個人粉絲專頁《命裡缺金的少奶奶人生帳簿》發文，提到她打算安排一家四口來趟3天2夜的國旅；出遊時間短，所以選擇要去宜蘭礁溪，不過因他們這次的旅行決定得太倉促，很多訂房網站早就沒有房間了。

玲玲直接打去當地一間五星級飯店，詢問週六4人房的房價，櫃台人員很有禮貌地回覆家庭房都賣光，但有一間沒有景觀、包含一泊二食的房間，她聽到有空房就急忙問價錢，櫃台人員回覆「3XXXX」詳細價格她不太記得，但一晚5位數的房價讓她當場愣住，只好婉拒「這麼貴，那先不用了」。

之後玲玲問了其他飯店，訂到一家人常常住的飯店，一晚價格也只要五星級飯店的一半，全家人還是玩得很開心。暑假接近尾聲，玲玲的女兒想要開學前再出去玩一次，她這次換詢問日月潭的飯店，「一查之下不得了，對不起，打擾了」，才發現宜蘭房價已經算親民的。

事後玲玲也在底下分享一家人去日本的花費，和國旅花費真的沒差多少，但她補充說明，並沒有要比較哪個划算，因為取向不同，她說只不過週末假日想要延續一下度假的氛圍，沒想到在台灣的代價真的是比較高；最後也說，世界上最舒服的地方就是自己家，但花錢出去住當然希望硬體設備舒適好玩。

有不少網友看完玲玲的分享心有戚戚焉，「我打開阿里山住房更是驚嚇，破四萬，我果然還是太窮了」、「日月潭都是超有錢的人去的」、「國旅就繼續這樣，把旅客當盤子，房價高的誇張，到時候大衰退才後悔」；有人更精闢點出，「感覺國旅能剝皮的對象，只剩下帶小小孩不方便出國的家庭親子客」，玲玲也很贊同說，「你形容的太精準了」。

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