全台最大鬼屋！　杏林醫院真相始末曝光

▲台南杏林醫院：從現代化醫療機構到全台最大鬼屋的轉變。（圖／CTWANT提供）

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台灣的生活與信仰緊密相連，隨處可見許多宮廟，不僅展現了人們對神明的虔誠，也體現了對鬼怪的敬畏。位於台南的杏林醫院，空蕩蕩的走廊、斑駁的牆面，營造出一股陰森恐怖的氛圍，至今已歇業超過30年，由於流傳許多靈異事件與都市傳說，因而聲名大噪，甚至被譽為「全台最大鬼屋」。

很難想像被稱為鬼屋的杏林醫院，曾在多年前是台南當地最現代化的醫療機構，醫院在1975年於台南市中西區西門路一段與西寧街口開幕，由黃森川、許博英和吳明輝三位醫師合力創建。這座氣勢恢宏的七層樓建築，佔地廣闊約有300坪，中庭天井的設計更是獨具匠心。

1991年，杏林醫院爆發重大危機。官方調查揭露，醫院涉嫌偽造醫療紀錄、詐領公務人員及勞工保險金等不法行為，財稅申報不實的問題也逐漸暴露，最終導致該醫院於1993年6月1日被強制停業，並於同年8月21日結束營運。

停業後的杏林醫院，醫院內部的醫療設備與藥品也保持原樣，彷彿時間在此凝結。隨著歲月流逝，這座空蕩蕩的建築物逐漸成為都市傳說中的熱門話題，許多人聲稱在醫院內看見鬼影幢幢、透過望遠鏡看見長髮女子飄盪，或遇見白衣老者徘徊，甚至謠傳有人接到來自醫院的神秘來電。雖然杏林醫院的靈異傳聞甚囂塵上，但當地居民與原醫院所有者多次澄清，這些傳聞多為誇大或虛構，實際上出自某些闖入者的惡作劇。

經過多年的荒廢，杏林醫院終於在2016年掛出「出售」的布條，開價每坪82萬元，遠超過當地市場價格。杏林醫院終於在2018年底找到新主人，由京城銀行買下後，展開修復工程。杏林醫院已褪去昔日陰森的表象，部分空間重新活化，逐漸成為新的商業據點。



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