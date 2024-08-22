史上最嚴限貸令民怨四起　他賣舊換新卡關「繳租等核貸」

▲新青安去年上路為房市買氣點起一把大火，近期各銀行為了因應房貸「滿水位」祭出史上最嚴限貸令。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新青安去年上路為房市買氣點起一把大火，近期各銀行為了因應房貸「滿水位」祭出史上最嚴限貸令，專家表示，正在申貸的已購客憂心面臨每天需繳違約金最高「萬分之五」的違約風險，也有民眾只好先繳租金等排隊核貸，滾雪球般引來超強民怨。

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由於新青安去年上路後，帶動房市買氣熱絡，也讓各家銀行房貸水位接近滿載，央行近期已找全體國銀「喝咖啡」，希望國銀把房貸業務比例維持在一定範圍內，甚至祭出史上最嚴限貸令，避免房市過熱。

以致近期銀行接連傳出鬧錢荒、暫停收件，鴻毅地政士事務所所長謝志明表示，限貸已傳出購屋糾紛，像有民眾「賣房換屋」卻卡到這波限貸，原本預計舊屋成交價2200萬元，賣掉後購買另一間1800萬元大樓，一買一賣都已經完成簽約，卻因舊屋買家正在排隊申貸，預計11月才能核貸。

而他已談妥購買的房子也無法付款，必須等到11月才有頭期款，最後他只能與新屋主協商，先以每月3萬元的租金承租，替代違約的狀況，這筆多付的租金，也讓民眾氣得大罵「誰要幫繳？」

▲排隊申貸期間，有已購客先以租金承租，替代違約的狀況 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

謝志明指出，一般中古屋交易多為45天，例如8月1日簽約，9月15日可完成交易，現在因購屋族須排隊申貸，延伸出相當高的違約風險。

由於中古屋交易，每家房仲約定的交屋延遲違約金不盡相同，謝志明指出，通常約定每逾1日按房屋總價萬分之二，最高可到萬分之五來計算交屋延遲金，假設是購買總價1000萬元的房屋，每延遲1天最高就要多付5000元的違約金，根據合約精神，每延遲1個月要多付15萬元，只能靠協商來增加買方寬限期，若持續嚴格限貸，民眾「被迫」違約，後續只會衍伸更多購屋糾紛。



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