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豪宅警衛「天天樓下罰站」 　他路過看傻！PTT秒懂：會被住戶靠腰

▲▼ 台北豪宅,台北鳥瞰,台北房市,台北房產,台北違建,台北鐵皮屋,台北頂加,台北101,101大樓,台北信義 。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO直呼，豪宅保全在豔陽天罰站。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼高級住宅的警衛都要罰站？」一名網友直呼，台灣治安不差，且又不會被隨時闖空門，因此好奇為何豪宅要讓警衛在大熱天底下罰站，「看他們的功能也只有指揮而已！」文章曝光後，網友直呼「顧車道的警衛本來就該站著，不然沒作用」、「高檔社區，有些保全薪水滿高的」。

一名網友在PTT表示，信義區知名百貨對面有數棟豪宅，而原PO路過時，看見保全在樓下站崗，讓他形容宛如天天罰站，「外面熱得要死，然後又不能滑手機，我看他們的功能也只有指揮而已。」

對此，原PO好奇拋問，「台灣又不是什麼隨時會被闖空門的國家，到底罰站要幹嘛？」

底下網友熱議，「有些還穿戰術背心，不知道幹嘛」、「高價人形立牌」、「不罰站會被住戶靠腰，有的車道保全，車進去還要去揮手，車出來還要說慢走」、「警衛有兩種：一種顧門口、一種顧車道」、「顧車道的警衛本來就該站著，不然沒作用」、「人家一堆保全輪流站啊，不用替他們擔心」。

多數人也坦言，就是領薪水做事，「因為人家有付錢」、「高檔社區，有些保全薪水滿高的」、「代表住戶尊絕不凡」、「給的錢比較多，站著也爽」、「我想應該是薪水有給到位」、「人家有錢，看保全這樣爽啊」。

關鍵字：警衛保全車道罰站薪水高檔社區豪宅

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