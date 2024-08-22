百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

▲各銀行無預警啟動限貸措施，搞得房市鬧錢荒，首當其衝就是正要交屋、走核貸流程的已購客。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，近期各銀行無預警啟動限貸措施，搞得房市鬧錢荒，首當其衝就是正要交屋、走核貸流程的已購客，而正在整批過戶的建商也掃到颱風尾，無奈表示，貸款不成也不是客戶的問題，只能試著多送幾家銀行申貸。

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近期各大銀行房貸額度臨近滿水位，買屋、換屋族因銀行出現限貸、審核期拉長、核貸標準升高等現象，全都卡關交不了屋，鬧得人心惶惶。

泰嘉開發經理趙子喬指出，位於台南九份子重劃區的「水晴川」、「璞日」正在以及即將面臨交屋潮，與已購客對保採取一次送3~4家銀行的方式，分散風險。

例如「水晴川」116戶，就分別向4家銀行申貸，每間銀行約審核30名已購客，萬一有銀行水位已滿貸款不過，也不至於整個社區都被退件，影響交屋期程。趙子喬說：「目前是尚未有退件案例，然而對保時，已購客都相當擔心，也憂慮貸款不過要付違約金。」

▲近期央行與國銀喝完咖啡後，各大銀行風聲鶴唳，目前送審的貸款案件轉趨嚴格 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

華友聯集團近期也有「NeXT21」、「CASA」等案交屋，董事長陸炤廷表示，月初時均成功過件，不過近期央行與國銀喝完咖啡後，各大銀行風聲鶴唳，目前送審的貸款案件轉趨嚴格，雖然尚未傳出退件，接下來約1~2周可知道對保結果。

萬一被退件，陸炤廷表示，這也不是客戶的問題，如果要已購客依照合約補足貸款，或斷頭付15%的違約金，都相當不合理，現階段也沒有建商願意延後交屋，都是大顯神通，各自啟動PlanB，找其它有辦法承做貸款的行庫申貸，市場買氣目前看起來還好，然而購屋信心面已受影響。

而不具名代銷建議民眾，原則上只要找到可排貸款額度的銀行，只要在名單中就乖乖排隊，若是一次排隊多家銀行，反而容易被銀行從排隊名單中踢掉，更直言「貸款可以比較多家，確定已在貸款名單內後，就耐心等待，一次排隊多家反而會死。」

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