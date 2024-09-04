台灣邁向AI矽島　亞灣成科技重鎮聚焦「AI慕光城」

▲台灣邁向「AI矽島」，亞灣再次躍上國際舞台，可說是全台最具競爭力的智慧科技聚落。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

台灣邁向「AI矽島」，繼輝達（NVIDIA）攜手鴻海，在高雄亞灣設置研發中心及資料中心，超微（AMD）也將設置研發據點，帶動亞灣再次躍上國際舞台，可說是全台最具競爭力的智慧科技聚落，引來指標建商強強聯手推出「AI慕光城」，創高雄地產史上最大推案量。

▲高雄市長陳其邁已證實，AMD高雄據點就設在亞灣，亞灣成為半導體設計、新創應用研發重鎮。（圖／業者提供）

力拼將台灣打造為AI科技矽島，國科會宣布5年投入逾360億元，啟動「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，經濟部日前指出，超微（AMD）會在高雄設立研發中心，進行異質封裝、矽光子、AI晶片等研發，而高雄市長陳其邁已證實，AMD高雄據點就設在亞灣，希望能透過與國立大學、半導體業者共同合作，發展成AI研發基地。

高雄具有完整的半導體產業供應鏈，亞灣則成為半導體設計、新創應用研發重鎮，包括鴻海攜手輝達（NVIDIA）成立「AI先進算力中心」，Cisco思科宣布啟動「台灣數位加速計劃3.0」，在亞灣區設立「AIoT永續創新研發中心」。

▲近年高市開發亞洲新灣區火力全開，能見度超高，五大大型公共建設陸續落成。（圖／業者提供）

此外，多家國際大廠如IBM等相繼宣布投資高雄，帶動地方的新創量能，且部分大學也將在高雄設點，可就近培養相關人才，未來南部的工程師也不用北漂工作。

隨近年高市開發亞洲新灣區火力全開，能見度超高，在五大大型公共建設落成、指標高科技產業陸續進駐後，看好亞灣地段價值及未來發展前景，近期清景麟集團與三地集團攜手，以國際級規格在亞灣推出新案，總銷420億元，分為1、2期開發，其中「AI慕光城」為1期，規劃2~3房，總銷金額達200億元，創高雄地產史上最大推案量。

▲看好亞灣地段價值及未來發展前景，清景麟集團與三地集團攜手，以國際級規格在亞灣推出「AI慕光城」。（圖／業者提供）

現場專案經理指出，本案結合新加坡建築巨學SCDA建築團隊，SCDA囊括世界各大建築獎項，堪稱全球頂尖豪宅與頂級飯店推手，「AI慕光城」全案從外觀、燈光、景觀、公設等，全都由SCDA親自設計操刀，將國際級亞灣地段接軌國際建築，即將在高雄帶來全新世界級的視野與格局。

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