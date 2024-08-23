新竹超巨1棟「蜂窩會發光」真相曝！林智堅爭取...沒花市府半毛錢

▲原PO行經國道時，發現新竹有特殊建築物，裡頭還嵌著蜂巢狀物體。（圖／翻攝新竹大小事）



網搜小組／劉維榛報導

「不曉得這一棟是什麼呢？」一名網友直呼，在新竹看到一棟超巨建築物，尤其上頭還出現蜂巢藝術裝置，讓原PO好奇不已。照片曝光後，網友則笑虧「同感，一直覺得那裡住了巨大女王蜂」、「其實是諾亞方舟」。事實上，這是前新竹市長林智堅爭取而蓋的，且沒花到市府一毛錢，全由中央支出。

一名網友在臉書《新竹大小事》驚呼，在國道行駛時，發現有一棟建築物裡頭有特別的裝置藝術，形狀猶如蜂巢，讓他越看越好奇「不曉得這一棟是什麼呢？遠遠看很像...虎頭蜂蜂巢！」

文章曝光後，一票網友也疑惑笑虧，「大樓的防衛系統，270度旋轉自主防衛炮塔」、「那天路過...我家小孩也問我一樣的問題，像蜂窩」、「同感，一直覺得那裡住了巨大女王蜂」、「一直以為是吊籃椅」、「其實是諾亞方舟」、「昨天坐火車看到也在想」。

當地人幫忙解答，「它還可以發光唷」、「竹科所轄的X基地第一軟體大樓，由九典建築師事務所設計，那4顆是半戶外的景觀平台」「我聽朋友說是科技園區...之後很多公司都會進駐進去，雖然不知道真假」、「新竹科學園區基地第一軟體大樓」、「110年12月25日動土，未來會積極發展AI、5G、資通訊以及大數據產業，會有許多重要的國際廠商進駐」。

事實上，九典聯合建築師事務所6月曾在粉專表示，「新竹科學園區X基地第一軟體大樓外立面即將完工，從遠處看，能量豆莢的輪廓清晰可見，沖孔鋁板形塑而成，營造出半戶外空間，當靈感欠缺時，來感受陣陣新竹的風罷」。

新竹市議員劉康彥7月也在臉書介紹，從台北回新竹，如果走公道五路，就可以看見這棟竹科X基地軟體大樓拔地而起，是前市長林智堅任內爭取。劉康彥也提到，公道五路包括台肥、中油油庫、藝文高地整片合計36公頃的竹科X基地，從2022年中油完成遷庫、整治到首棟大樓完成，其實也才2年的時間，而新竹市政府不論用地取得，或興建軟體大樓，完全沒有花到一毛錢，全由中央支出。