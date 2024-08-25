距離台積電最近的左營社宅動工　專家：租金已起漲

▲高雄左營社會住宅「永清安居」日前動土，步行約10分鐘就可到台積電高雄廠。（圖／住都中心提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄左營社會住宅「永清安居」日前動土，共將興建1200戶，步行約10分鐘就可到台積電高雄廠、以及世運主場館，預計2028年完工，可望緩解周邊租屋需求。信義房屋專家表示，周邊租金已漲2成。

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「永清安居」是左營最大的社宅案，也是左營區的社宅第四案，基地位於原復興新村海軍眷村舊址，共分為A、B基地，A基地在左營大路與左營大路727巷交叉口，B基地位於海功路與海功路40巷交叉口，步行約10分鐘就可到台積電高雄廠、以及世運主場館等，交通及生活機能相當便利。

全案將興建5棟地上14層、地下3層社宅，總共1200戶，預計2028年完工，其中套房、二房型、三房型比例，分別為6：3：1。

社宅 位置 戶數 預計完工時間 永清安居 左營大路 1200 戶 2028 年 福山安居 華夏路 220 戶 2025/10 崇實安居 先鋒路 859 戶 2025/5 海富安居 海富路 724 戶 2028/3

▲左營區已動工社宅。資料來源：住都中心。（ETtoday製表）

高雄市長陳其邁指出，「永清安居」位置佳，附近有台積電廠區、世運主場館、左營大路眷村美食等，社宅並且設有托嬰中心、里民活動中心等設施。

信義房屋左營高鐵店專案經理李思嫻表示，左營大路屬於左營舊城區，區域為早期發展生活圈，台積電宣布設廠後，陸續有不少上下游產業鏈廠商來此區租屋，加上既有周邊大學的租屋需求，帶動租金行情明顯上揚。

李思嫻表示，區域以25~30年大樓為主，去年3~４房租金約為1.3~1.5萬元，今年已經漲至1.6~2萬元，10年內大樓，目前2房租金也要2~2.5萬元，出現約1~2成的漲幅。李思嫻說：「未來社宅完工後，可望增加供給，降低當地租屋負擔。」

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