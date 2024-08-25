北市2區指標制震新案最多　專家提1理由喊不意外

▲統計台北市制震、耐震指標新案，發現以大安區與信義區數量最多。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

隨地震發生頻率變高，民眾買房對制震、耐震要求也提升。統計台北市制震、耐震指標新案，發現以大安區與信義區數量最多。專家表示，這為台北市最高價的2區，建材配備自然也要求更高。另外則有專家提醒，目前市場有許多「偽制震宅」， 沒耐震還特別貴。

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近日全台地震搖不停，讓許多人心慌慌，日前16號早晨，花蓮發生芮氏規模6.3地震，更是今年第三大震度的地震。全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，隨近年有感大地震發生頻率變高，光今年到20號下午為止全台有感地震就高達455起，民眾居住安全意識明顯提升，市場中強調耐震、制震的建案，在各個區人氣買氣走高。

全向科技統計新建案活耀榜，統計至8月1日止，台北市12個行政區中，共有大安、信義、文山、士林、南港、中山、中正、大同、松山等9個行政區，區內耐震、制震建案人氣居高不下。

其中，房價最貴的大安區人氣最高的15個建案中，強調制震、耐震性能的建案就有4個進人氣榜，且都在前段班。其次，房價同樣驚人的信義區，人氣最高的15個建案中，也有3個入榜，是12行政區中入榜最多的。

劉永昌觀察，目前北市這些人氣高的耐震建案，有不少價格還相當突出，並沒有因為賣得比較貴，而人氣下滑，出現「越耐震、越貴、人氣越高」的現象。

▲北市這些人氣高的耐震建案，有不少價格還相當突出。（圖／全向科技統計）

以屬於大安區科技大樓生活圈的耐震建案「亞昕敦南」與「冠德安沐居」來說，分居大安區建案人氣榜的第2與第7名，其開價分別為每坪150-180萬元、每坪200-200萬元，都比區域新建案平均開價每坪168萬高出不少。

而且這樣的現象，不僅在高價區，就算是屬於市郊區的文山區新案「元利四季莊園」，甚至甫公開就在區域人氣度衝到第一，市場更傳出每坪成交價已達120萬以上，創文山區歷史最高價，足可見耐震建築目前「好賣、價格好」的特性。

馨傳不動產智庫執行長何世昌補充：「大安、信義是台北是房價最高的2區，不把妝化得美美的，怎麼競爭？建商在建材配備自然得升級，當然制震、耐震設施已算是某種程度的標配，不過就實務經驗來看，除非是豪宅物件，不然最後讓消費者決定買單的關鍵還是在價格與預算。

另外，劉永昌特別提醒，建案耐不耐震，不是建商用鋼筋比較粗、鋼筋用量比較多等模糊的宣傳用語就可以帶過，特別是目前市場有許多「偽制震宅」 沒耐震還特別貴。

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