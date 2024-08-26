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柯文哲買47年商辦！單價88萬創新高　緊鄰老婆賞屋豪宅

▲▼ 濟南大樓 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲民眾黨主席柯文哲被爆以個人名義，砸4300萬元買下立法院附近48坪商辦 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

民眾黨主席柯文哲被爆以個人名義，砸4300萬元買下立法院附近48坪商辦，位於林森南路、濟南路一段交叉，緊鄰陳佩琪去看的豪宅「元利群英」。該商辦大樓為「濟南⼤樓」，屋齡47年，柯文哲購入單價88萬元，是該大樓實登新高價，也是區域高價。

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民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，妻子陳佩琪被揭露到處去看房，包括立院附近上看1.2億豪宅，今（26日）在被民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯早在今年5月10日就以本人名義，以4300萬元買下立法院附近48.76坪商辦。

柯文哲被質疑錢從哪來？對此，他回應：「是參考其他黨的選舉補助款慣例與候選人案例，將錢拿來設個人辦公室長期使用。」

經查，柯文哲購入的商辦為「濟南⼤樓」，位於林森南路、濟南路一段交叉，緊鄰立法院研究大樓以及陳佩琪去看的豪宅「元利群英」。

經查實價登錄，該筆交易權狀48.7坪，總價4300萬元，換算單價88.2萬元。攤開「濟南⼤樓」過去交易紀錄，去年僅成交1筆，7樓單價80萬元，前年則成交4筆，成交單價落在77~80萬元間，而柯購入的每坪88萬元，是該商辦大樓實登新高價。

▲▼ 元利群英 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲柯文哲被購入的商辦，緊鄰陳佩琪去看的豪宅「元利群英」 。（圖／翻攝自Google Maps）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，該區非屬傳統熱門辦公商圈，由於緊鄰立法院等機關，辦公室需求目的性強，大多都是公共行政方面、基金會等單位，本次「濟南⼤樓」以每坪88萬元交易，確實不便宜，但主要也是因為該區商辦交易量與釋出量低，產品相對稀缺。

黃舒衛說，「濟南⼤樓」屋齡47年，公設僅11%，廁所規劃在公共空間，以近50坪的權狀空間來說，可容納15~20人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，該區周邊同類型屋齡較高的商辦，成交行情約落在6~7字頭，「濟南⼤樓」能有較高行情，主要是位處三角窗，緊鄰成功高中及開南商工，擁一定棟距，面馬路戶視野遼闊，且區段商辦大樓釋出稀缺，同時也為老牌建商投資興建，具有品牌價值。

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關鍵字：民眾黨補助款柯文哲陳佩琪豪宅辦公室黃舒衛大家房屋

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