【廣編】新案有望超越132萬天花板！預期心理讓買氣聚焦北士科「柏鴻君臨」

▲「柏鴻君臨」立足北士科文林北路首排，展現地標氣勢。

圖、文／柏鴻君臨提供

在本月初台股歷經805黑色星期一後，高資產族群開始由股轉房，資金瞄準中央地方聯手做多的地段，過去兩年挾台北市中心重劃區與科學園區「雙壓軸」優勢的北士科，再度成為北市購屋熱點。北士科區內指標案「柏鴻君臨」，繼中小坪數銷售一空後，也壓軸釋出高樓層68坪中大坪數的稀有戶別，吸引士林天母北投高資產族、科技公司高層、自營商企業主與醫師背景買家矚目。

過去兩年北士科由文林北路首排掀起推案熱潮，最高由「國泰雍萃」頂樓戶寫下每坪132.69萬元最高單價紀錄。在未來還有潤泰創新推案可能會創新價的預期心理下，基地與「國泰雍萃」和中正高中為鄰的「柏鴻君臨」68坪產品，自然成為這波由股轉房、抗通膨思維進場的高端客群，搶在價格被新案墊高前，卡位北士科軟橋段文林北路第一排地段優質資產的難得機會。

基地面積1281坪的「柏鴻君臨」，由國際知名P&T集團規劃立面、大陸工程負責營建的25層樓高SRC制震地標。該案由海樺廣告股份有限公司銷售，現場專案指出，北士科未來5年內至少有20棟大樓陸續完工，不論行情與天際線，北士科都確定成為北投天母新豪宅聚落，「柏鴻君臨」從地段、品牌、團隊、戶型、景觀、規劃，全方位發揮「抗通膨」與「資金避險」效益的優質資產。

建案官網：https://pse.is/6cs6hc