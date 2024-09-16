13期重劃區成房價推手　南區明星學區千坪大案搶市

▲13期房市起手價「不會便宜」，這股風潮搶先外溢在自住客身上，不少購屋族開始往南區市中心移動。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府公告，將於9月中標售13期重劃區抵費地，其中位於南區大慶段250地號，基地於文心南路旁的土地底價單價最高每坪達94萬5454元，也預告未來13期房市起手價「不會便宜」，這股風潮搶先外溢在自住客身上，不少購屋族開始往文心南路沿線個案做選擇。

13期重劃區為中台灣最有條件複製14期房價競逐模式的重劃區，也讓13期土地屢創新高，不過起手價格並不親民，不少開發商、購屋族反而轉往生活機能充足、但難以整合的南區市中心推案。

▲南區生活機能充沛，區內以復興路商圈、高工路商圈、工學商圈組合而成。（圖／業者提供）

過去5年時間，南區被稱為「黑馬補漲」區，也受惠危老、都更的獎勵優惠，小基地案案順銷；時間拉回近1年，就在13期重劃區進入爆發期時，南區少有的市中心千坪基地大案也加入戰局搶市。

而南區發展歷史相當悠久，知名商圈包含大慶商圈、工學商圈、興大商圈、中山醫商圈等，主要幹道有4大條包含橫向建國北路以及復興路，一路串連至烏日與西區、中區。





▲南區不論縱向、橫向的交通機能俱佳，尤其是可串連市區與大里的主要幹道文心南路。（圖／業者提供）

縱向的文心南路，可一路向北往南屯、七期、北屯去，往南也可接上德芳南路從大里，另一條環中路北向連結74號、南向接國道三號。豐富的道路系統，讓南區四通八達。

在主要幹道上，近期在明星學區樹義國小對面，和瑞建設即將推出基地1867坪的超高樓層大樓住宅案，地上樓高最高27樓，且基地三面臨路，是南區少有供給465戶的指標大案。

▲和瑞建設新案基地位置位於南區金三角地帶，千坪基地更是南區稀有。（圖／業者提供）



據了解，新案將規劃2、3房市場主流產品，在地業者分析：「該案地點除了位居主幹道，至南屯文心秀泰、好市多商圈車程僅10分鐘，距離13期重劃區也就在咫尺之間，目前市府標售13期重劃區抵費地，位於南區的地王，位置也同樣在文心南路上，但地價就達94.5萬元，比價效應立刻顯現。」

▲新案基地就位於南區明星雙語小學樹義國小對面，有不少家長搶先卡位學區宅。（圖／業者提供）

尤其南區本就文風鼎盛，除了擁有國家圖書館等重量級文化建設，區域內明星雙語的樹義國小，更是年年的滿額學校，更有不少家長搶先卡位學區宅，除了豐富的國中小，南區還有中山醫學大學、中興大學等多座高等學府，也因學校眾多，被評為台中最佳生活圈之一，深受自住客青睞。

在地業者直言，13期重劃區未來發展看好，讓靠近13期、房價基期低的南區因有完整學區、機能、交通，擁有極大的補漲空間及潛力。