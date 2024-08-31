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新竹縣市房價5年大漲58%　晚5年購屋多花近700萬

▲竹北、高鐵特區、房地產、買房、建案、房屋、賣房。（圖／記者陳凱力攝）

▲觀察七都5年來總價中位數變化，新竹縣市大漲58%最多。（圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察七都5年來總價中位數變化，新竹縣市大漲58%最多，晚5年購屋得多花近700萬元，來到1885萬元，比新北市高不少。不過在地房仲表示，總價1885萬元對於首購型園區客來說，構不成壓力，也是能接受的價碼。

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永慶房產集團統計七大都會區2020～2024年各住宅大樓總價中位數變化，2020年之際尚有桃園、台中、台南、高雄都會區總價中位數落在1000萬元內，但到了2024年總價中位數還在1000萬元內則僅存台南市與高雄市。

5年來漲最的為新竹縣市，總價中位數從1190萬元漲到1885萬元，漲幅高達58.4%，晚5年購屋得多花近700萬元，新竹縣市也是七都中第二貴的縣市。而台北市由於基期本就高，購屋中位數2560萬元，5年來不增反降。

▲▼ 近5年七都房價中位數變化 。（表／記者項瀚製）

▲近5年七都房價中位數變化（單位：萬元）。（表／記者項瀚製）

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，許多高科技就業人口移入新竹，園區客對新竹來說是相當重要的一群買盤，由於所得普遍更高，購買力更強，面對近年房價大漲相對其他縣市來得輕鬆，這也是平均房價漲幅高於其他縣市的原因之一。

曾文慶說，以總價1885萬元為例，在園區周圍包括竹北、新竹關埔等地可買到屋齡10年內的2房+車位的大樓，也可以買到屋齡20年以上的3房+車位大樓，對於園區客來說壓力不大，也是年輕首購族可接受的價碼。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，雖然若單看精華區單價，新北房價仍是高於新竹，像是永和、板橋、新店等等，但新北幅員廣大，許多區域房屋單價都比新竹還低超車，以預售案來說，竹北精華區新案已站8字頭，而新北像是土城、三峽、淡水、汐止等區完全沒有8字頭個案。

至於最貴的台北市，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然台北市房價位居全台之冠，但絕大多數的民眾薪資成長有限，購屋負擔能力跟不上房價上漲速度，往往出現犧牲坪數以控制總價的「小宅化」現象，導致近5年住宅大樓總價中位數不增反減。

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關鍵字：園區新竹中位數總價永慶東森房屋住商不動產

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