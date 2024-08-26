皇翔再拿「史上最複雜都更案」　2單元總銷破600億

▲全台最複雜都更案「永和大陳社區」單元4由皇翔建設拿下，成功連莊。（圖／新北住都提供）

記者項瀚／台北報導

全台最複雜都更案「永和大陳社區」單元4由皇翔建設拿下，成功連莊，連同單元3合計總銷估破600億元。不過，大陳單元7大單元中的最後一塊拼圖單元1，再度流標。在地房仲表示，該區雖非屬永和傳統市中心，但擁難得的萬坪基地開發及河岸景觀，未來預售高樓層挑戰永和3位數新高價。

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永和大陳社區號稱全台最複雜都更案，共分成7塊，單元2已是屋齡3年的社區「勝開大地」，單元3則由皇翔建設拿下，已於今年7月開拆，預計下半年動工，預估總銷299.5億元。

而單元1（4611坪）、單元4（3817坪）在去年10月歷經流標後，今日傳出佳音，皇翔建設發布重訊，拿下單元4最優申請人，投資金額161.08億元，預估總銷313.34億元。不過，單元1仍是流標，永和大陳最後一塊拼圖得再等等。

事實上，皇翔近年以多元化土地開發模式進行，包括都更、合建、公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量除了大陳3、4外，捷運聯開案也拿下「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等等。

至於大陳單元5~7，是由建商擔任實施者，其中單元5是茂德機構，單元6~7共計7176坪，由永和、新店一帶的指標建商漢皇整合，單元6事業計畫審查中，預計明年可拆屋，單元7預計年底前選屋完畢送件報核，單元6、7將各自興建3棟36層SRC建築，坪數從17～40幾坪都有，價格部分還尚未確定。





▲永和大陳都更案現在只剩下單元1。（圖／新北住都提供）

大家房屋永和永安捷運加盟店長林明賜表示，大陳社區座落環河西路，雖非屬永和傳統市中心，但擁河案第一排景觀，且上萬坪的基地開發相當難得，未來各單元完工落成後將相當壯觀，預售推案高樓層有望挑戰單價三位數，觀察目前現有的「勝開大地」今年6樓戶剛以每坪86萬元創社區新高。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，單元1是大陳社區中地段最好的，也就是靠保生路側，緊鄰仁愛公園，距離未來的捷運萬大線永平國小站也最近，之後由哪些建商得標值得關注。

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