洗衣機太髒「能請房東換新嗎？」　過來人曝經驗：下次都要檢視

▲原PO不敢把衣服丟下去洗。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

如果覺得洗衣機很髒，可以要求房東更換嗎？近日有網友發文表示，她租屋後才發現洗衣機看起來舊舊髒髒的，實在不敢把衣服丟下去洗，這有辦法要求房東換新嗎？貼文曝光後，引發討論，不少網友都直搖頭。

女網友在Dcard上，以「可以問房東能不能換洗衣機嗎」為標題發文，提到她搬進新的租屋處後，才發現洗衣機又髒又舊，讓她實在不敢把衣服丟下去洗。她透露自己已經有洗過洗衣機了，可是洗劑洗不到的地方，還是讓她覺得很噁心，這種狀況可以要求房東更換新洗衣機嗎？還是要自己買呢？

貼文曝光後，多數網友都認為，「如果洗衣機沒壞的話，房東不願意換，你也拿他沒辦法。只能說下次找租屋，看房時裡面附的各個物品的狀態都要檢視一下，可以接受再租」、「他一定不會換給你」、「沒壞要房東換新的根本不可能，除非你和房東談各出多少要買新的，只是搬走房東肯定會要你留下」。

也有網友覺得還是可以問問看，「拍照給房東看問一下是不是能換，不能換就改請人清洗洗衣機，都不能就自己買台小台的」、「問 ，不行的話看能不能換濾網之類的 ，或是直接去外面洗了」、「當初遇到的狀況差不多，我問房東能不能請人來拆洗，結果來洗的人說太舊太髒，拆了零件的部分可能會直接壞掉，就乾脆換一台新的了，可以試試看」。