林口前段崛起！文化三路x忠孝大道　黃金十字軸「築禾忠孝苑」高端首選

▲人口紅利加持，林口前段生活圈崛起！文化三路x忠孝大道交匯處成高端客首選，黃金十字軸上「築禾忠孝苑」尤受關注。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

隨著捷運機場線通車、重大建設不斷推進，林口房市近年來發展速度顯著加快，尤其A9捷運站周邊，更被視為最具潛力的區域之一。從11月開幕的三井OUTLET二期、到預計2026年啟用的東森國際媒體園區，加上全球最大半導體設備製造商艾司摩爾也進駐設廠、最快於2026年營運，林口將成為未來新北市的商業中心與生活重鎮。

▲東森國際媒體園區預計2026年啟用。（圖／ETtoday資料照）

林口工一工業區的大規模開發，吸引了微軟、輝達、艾司摩爾等科技巨頭相繼進駐，世界級AI產業聚落已然成形，吸引大量高收入族群移居。根據財政部最新統計，林口人均所得高達107.8萬元，緊跟在台北信義區之後，是新北市唯一入榜全台前十的行政區。人口紅利也推升A9站周邊房價站上70萬，部分高樓層甚至突破8字頭。

▲林口文化三路上有三井OUTLET一、二期。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

▲忠孝路上7,700坪扶輪公園周邊名宅環繞。

林口的核心地段集中在文化三路與忠孝大道交匯處，擁有便捷的交通網絡、優質的居住環境以及完善的商業設施。文化三路串聯4大百貨、2大星級飯店，匯集高端消費與娛樂，為林口的商業命脈，而忠孝大道則坐擁都心綠肺，居住品質媲美新板特區，兩者交匯的黃金十字軸線，自然成為高資產客群置產首選，尤其指標個案「築禾忠孝苑」備受關注。

▲「築禾忠孝苑」基地面積達820坪，為兩棟18層高的雙塔建築。

「築禾忠孝苑」專案經理周世昌表示，文化三路將有三井OUTLET一期和二期、環球購物中心、昕境廣場、喜來登酒店，以及未來東森企業總部的晶華酒店；忠孝大道則以7,700坪的扶輪公園為中心，周邊環繞著名宅聚落。「築禾忠孝苑」基地座落於忠孝路上820坪珍稀角地，地上18層樓、地下5層樓，前方有退縮約12米的林蔭步道，同時擁有公園、百貨與商圈，不僅是目前林口最精華地段，放眼整個新北市也屈指可數。

▲「築禾忠孝苑」2房產品多為邊間，擁有高得房率與良好採光。

出門散步2分鐘到扶輪公園，10分鐘內可抵達三井OUTLET一期，在靜謐與繁華間從容遊走，或快或慢、隨心所欲，回到家再享受一方天地。周世昌進一步指出，「築禾忠孝苑」主打23-34坪2至3房輕奢寓所，以合宜尺度刻畫理想生活，起居坐臥身心皆適；單層6戶雙塔式建築，擁有高得房率、高坪效空間，2房產品多為邊間，在客廳、房間做直接採光，具備良好通風性，並規劃1.5衛，甚至做到2套衛浴，更配備豪華的大廳設計與飯店式公共空間，適合首購或年輕換屋族。

▲「築禾忠孝苑」坐落於忠孝路與文化三路的黃金十字軸線。

林口前段生活圈崛起，代表新北市發展重心的轉移，隨著國際企業進駐、高端人口流入，以及重大建設到位，區域價值持續攀升。「築禾忠孝苑」憑藉著地段優勢與品味輪廓，正引領林口房市走向新高峰。

【築禾忠孝苑】

了解更多：https://reurl.cc/VM4qQA