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高雄麵店大火2層透天燒毀　實登揭「8年前交易6560萬」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄三民區知名港式麵食店「瓊姐車仔麵」遭火警波及，據租賃實登公布，該店月租金8萬元，只能無奈停工。（圖／翻攝自Facebook／港式瓊姐車仔麵 ）

記者張雅雲／高雄報導

高雄三民區知名港式麵食店「瓊姐車仔麵」日前遭到鄰宅火警波及，店面遭到燒毀，業者無奈在臉書上公告，「因遭遇祝融之災、暫停營業」，根據租賃實登公布，該店月租金8萬元。專家表示，該區屬於高雄美食激戰區，店面一有
釋出，1個月月內就會租出。

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高雄三民區大昌一路日前有攤商發生火警，整排鐵皮屋全面燃燒，並波及隔壁小有名氣的港式名店「瓊姐車仔麵」，該店2021年開幕，老闆娘來自香港，除招牌的正宗香港車仔麵，還有咖哩魚蛋、港式XO醬蘿蔔糕等港式風味點心。

Google評論上也有4.5顆星好評，火警後，店家無奈公告暫停營業，許多顧客紛紛留言湧入安慰，並表示「期待回歸。」

根據租賃實登公布，該店2021年4月有租賃紀錄，為地上2樓透天，屋齡30年，地坪71.9坪，建坪47坪，月租金8萬元，換算單坪租金約1693元。而該店2016年曾有交易紀錄，由自然人以總價6560萬元入手，換算投報率約1.4%。

▲三民區一家鐵皮屋搭蓋的麵店起火燃燒，現場濃煙密佈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲三民區鐵皮屋搭蓋的店面起火燃燒，現場濃煙密佈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

住商不動產三民大豐店東楊清良表示，該區人口密集，為早期發展生活圈，屬於建工商圈範圍，生活機能豐富、交通發達，周邊還有不少學校，未來還有捷運黃線的利多，房市交易熱絡，從早到晚都有用餐人潮，餐飲成為最熱門的選項，也是高雄知名的美食激戰區。

透天店面單坪租金行情約為1000~1200元。也有不少地主搭鐵皮店面出租，租金約為900~1000元。楊清良表示，商圈消費人口多，店面空租率也不高，只要一有店面釋出，價格合理，不到1個月就會租出。

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關鍵字：火警高雄美食三民區租金瓊姐

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