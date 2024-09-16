▲台中港市政特區建設起飛！遠雄建設深耕10年 打造西海岸國際城市體驗 。（採訪撰稿、攝影剪輯／ETtoday新聞雲）

房產中心／採訪報導

台中自從縣市合併滿13年以來，人口數增加超過20萬，超車高雄直追台北，成為全台第二大都市，也是年輕人最喜歡的宜居城市。近年來，海線建設起飛，移入人口數創新高，其中，遠雄建設在此深耕10年，也讓大家看見台中港市政特區的價值。

▲▼台中港市政特區建設起飛，遠雄造鎮十年大成。（圖／記者姜國輝攝）

台灣在全面智慧化的時代來臨下，成為全球重要的科技戰略基地，而台中，是台灣的中心，空、港往來貿易頻繁，帶動居住剛性需求與區域發展。遠雄星呈行銷經理凌韻佳表示，這裡臨近離岸風力發電，過往有很多歐洲的工程師如丹麥、挪威等國的工程師在此工作，因此租屋客層相當多元。隨著台中周邊產業不斷擴張，中科這十年的產業人口翻了近一倍，這些產業外溢的人口也逐漸進入到台中港特區。

台中市政府也積極推動區域開發；引進大型購物商場三井OUTLET，亞果集團設立國際遊艇港暨維修中心，美商「Costco好市多」三店也評估進駐海線。而交通建設除了既有的國道三號、國道四號以及台61線快速道路以外，捷運藍線預計中央核定後10年完工通車。台中港市政特區擁有約15分鐘就能到達空港，約5分鐘就能到達海港的交通優勢。(*正常車流狀況下)

▲▼台中港市政特區空、港往來貿易頻繁，帶動居住剛性需求與區域發展，三井OUTLET、全聯、好市多生活機能陸續到位。（圖／記者姜國輝攝）

遠雄建設挾雄厚造鎮經驗，在此區深耕近10年，累計超過5000組家庭的肯定，同時也看見住戶的居住期待。凌經理表示，「遠雄建設憑藉品牌理念和客戶的期待，以及環境共生的理念，希望讓建築物有更多生命力。因此我們將遠雄星呈打造為全齡化的宜居住宅，同時也取得宜居、通用、專有共三項住宅認證。」

李祖原聯合建築師事務所-建築師黃文旭分享，「遠雄的規模都很大，起點都很高，每次推出的開發案都震撼業界，獲得很大的迴響，且非常難以超越。」他認為，現在全世界的焦點都在台灣，台中的空港和海港在未來全世界運作的體系裡面，一定會扮演更重要的角色。為了提供科技新銳、商貿菁英有一個放鬆舒適的環境，建築規劃也融入自然意象。

▲▼遠雄星呈建築融入自然意象，節能減碳永續經營，3層樓高複層式露台打造舒適放鬆環境。（圖／遠雄星呈提供、記者姜國輝攝）

遠雄星呈從一樓開始垂直綠化，跳層宜居陽台，還有3層樓大跨度複層式露台，以世界觀結構的建築標準，打造新建築指標。黃文旭說：「該案的核心價值就是碧海行館，整個造型的意向就是一個港灣悠活、綠色宜居的概念。樑帶飾條模擬海洋意象，隨著光影變換，展現波光粼粼的閃耀光芒。

黃文旭對於遠雄倡議節能減碳永續理念非常有共鳴，「節能減碳或者是永續的議題已經是迫在眉睫，像遠雄對這個問題非常重視，因此，節能減碳、永續等追求，也是展現企業社會責任的使命展現。」遠雄建設歷經10年耕耘，創造台中海岸造鎮新風貌。遠雄星呈為集大成的壓軸代表作，「從一開始的核心精神碧海行館，到產品的規格都有所升級與不同，看見客層的改變與需求。十年來客戶對我們的期許、支持，決定了我們的核心價值，規劃出不同的產品跟定位，打造全然不同的設計規格，十年大成精華壓軸。」

▲▲李祖原聯合建築師事務所-建築師黃文旭。（圖／記者姜國輝攝）