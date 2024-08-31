台積電楠梓廠「挖出千磅未爆彈」　網問：房價要跌了嗎

▲台積電持續整地，繼嘉義廠挖到古蹟後，高雄廠也挖到疑似未爆彈。（圖／高雄市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠持續整地，繼嘉義廠挖到古蹟後，高雄廠也挖到疑似未爆彈，已在第一時間通知警察局後勁派出所，並由軍方未爆彈處理小組移除處理，引來網友直言：「會影響工程進度，讓房價下跌嗎？」專家分析，「限貸令比未爆彈還可怕。」

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台積電在高雄楠梓產業園區設廠，所在地前身為高雄煉油廠，工地人員在台積電工地西側發現千磅疑似未爆彈之後，立刻向楠梓分局報案，並通報軍方處理。

高雄市工務局新建工程處主任秘書林建良表示，挖到疑似未爆彈已在第一時間通知派出所，並由派出所協助通知軍方未爆彈處理小組，將疑似未爆彈移除處理。

據了解，高雄煉油廠以前為日本海軍第六燃料廠，推測可能是在日據時期美軍轟炸當時遺留的未爆彈，引來網友忍不住發問，「會影響工程進度，讓房價下跌嗎？」也有網友認為，「以前場勘看假的？還是政府蓋牌？」

林建良說：「目前未爆彈移除後，整治工程仍持續進行中，不影響工程進度。」

年份 成交量 均價 (萬元) 住家最高價 (萬元) 住家最低價 (萬元) 2024/1~8 1575 筆 33.2 47.7 25.9 2023 1072 筆 30 36.9 19.9 2022 524 筆 28.4 35.8 19.1

▲楠梓區預售近年房價。（ETtoday製表）

台積電設廠後，對當地房市大加分，根據實登揭露，統計至今年8月，楠梓區今年預售成交共有1575筆，均價為33.2萬元，住家成交價介於25.9~47.7萬元。若與去年整年相比，去年為1072筆成交，均價為30萬元，住家成交價介於19.9~36.9萬元，均價已有1成的漲幅，而整體買氣則出現大幅成長。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，台積電即將完工，帶動今年楠梓房價、買氣雙雙上揚，預售成交價最高已達47.7萬元，挑戰5字頭天花板，雖有疑似未爆彈攪局，不至於影響購屋信心，反倒是中央銀行籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量後，限貸讓購屋族人心惶惶，出現觀望氣氛，「限貸令比未爆彈還可怕。」

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