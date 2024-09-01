銀行放貸滿水位「Q2有跡象」　雙北公寓行情呈跌勢

▲Q2雙北地區公寓價格不增反跌。（示意圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／綜合報導

觀察Q2七都大樓房價指數，大致季增，惟台南呈現凍漲，房仲認為，主因在於台南市不少房屋總價已超越當地民眾所能負擔。另外公寓價格部分，雙北地區不增反跌，房仲認為與銀行放貸滿水位有關。

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據政大永慶房價指數資料，Q2七都大樓價格基本上呈現上漲，其中以新竹縣市上漲4.9%最多，其次為高雄的3.2%，台南則表現持平。值得關注的是，雖然雙北大樓呈現上漲，但公寓不增反跌0.2~0.9%。

▲2024Q2政大永慶七都大樓房價指數本季漲幅。（表／記者項瀚製）

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，Q2經濟表現亮眼，民眾購屋信心增強，使自用與長期置產族群回籠，再加上新青年政策，帶動民眾加速購屋決策，使全台房市在今年Q2延續第一季的熱潮，價量齊揚。

新竹大樓房價指數漲幅為七都之冠，台南指數漲幅則為七都之末。郭翰說明，台南近年受到科技產業帶動，帶來大量工作機會，推升當地購屋需求，房價顯著飆升，「不過當地平均薪資收入仍不高，不少房屋總價已超越當地民眾所能負擔，因此大樓房價指數呈現凍漲現象。」

而雙北市公寓皆出現些微負成長，台北公寓減幅為0.2%，新北公寓減幅為0.4%。郭翰指出：「台北的房價位處高基期，部分購屋族群已無法負荷，使大樓房價指數漲幅不大，當地公寓房價漲幅是否已趨緩，值得持續關注未來變化。」

有關雙北大樓價漲、公寓價跌的原因，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，Q2末已陸續出現銀行放貸滿水位的狀況，雙北公寓屋齡高，對比大樓貸款更有難度，在鑑價跟不上的情況下，可能進而影響成交行情，此外買盤從公寓轉向大樓的趨勢，在雙北地區會更加明顯，因為公寓與大樓之間的價差普遍較小。

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