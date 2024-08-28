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一表看懂24間銀行水位　地政士揭露市場第一手慘況

▲▼ 房貸,撥款同意書,銀行 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新申房貸資金吃緊狀況短時間不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年銀行罕見出現錢荒！七大都會區房價平均上漲近5％，自去年實施的新青安政策申貸爆出大量，從7月起央行頻頻找銀行喝咖啡，讓銀行紛紛緊縮銀根，不乏祭出年底前「暫停收件」的新規定，業者也彙整出24間公、民營銀行水位。信義房屋專家則認為，資金吃緊狀況短時間不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

銀行團鬧錢荒，讓不少交易中的不動產直接停擺，買賣雙方因買方遲遲等不到撥款，將延伸出消費糾紛，台中房仲大橘團隊就請地政士彙整市場24間房貸放款的水位現況。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者也彙整出24間公、民營銀行水位。（圖／大橘團隊提供、正心地政士聯合事務所製）

24間銀行中已經有10間不收件、10間要排隊撥款，甚至有需等到11月才有額度，有銀行可收件、也不用排隊撥款，但是「房屋估價下修」，或是直接調高房貸利率，更有甚者不承作特定區域或是過於老舊的房屋。

正心地政士聯合事務所負責人陳仲政揭露市場真實現況：「坦白講（放貸）隨時都有在變動，前一陣子有額度，過一陣子就又沒了，目前市場上確實有排隊的情況，地政士居中只能請買賣雙方將交易時間拉長，過去正常會抓流程1.5個月，現在多加1~1.5個月，都有可能沒辦法結案。」

陳仲政說：「實際上，我個人認為水位問題應該並非短期現象，動盪到年底也是有可能的，至於市場傳聞將緊縮至明年第四季，如果政策有修改，應不致於那麼保守。」

▲▼台北市區鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲部分銀行確實不用排隊，但相對的利率偏高、或是開始要求客戶條件。（圖／資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從6月下旬開始銀行緊縮訊息一出，市場風雲變色，也因新青安爆出有人頭戶、轉出租等行為，導致銀行的貸款態度謹慎，資金吃緊狀況短時間不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源。」

陳仲政補充：「部分銀行確實不用排隊，但相對的利率偏高、或是開始要求客戶條件，如重新加入房貸戰局的富邦人壽就要求年薪轉需達80萬元以上，目前部分地區銀行也會考慮房屋擔保品的問題，推測房貸遲繳後拍賣的價值會低於貸放價值，直接選擇不承作。」

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關鍵字：錢荒銀行房價房貸資金信義房屋正心不動產水位放貸利率大橘團隊

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