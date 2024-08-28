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威京遭搜索！　沈慶京：從沒送過官員紅包「某官員曾來要過」

▲▼ 京華城改建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲「京華城」圖利案今天（28日）有重大進展，檢方搜索威京集團總部等處。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」圖利案今天（28日）有重大進展，檢方搜索威京集團總部等處，並傳喚威京集團主席沈慶京。今日下午，威京集團發布沈慶京聲明稿，沈強調：「我從不送官員紅包，柯P也從來沒要過紅包，反倒當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕。」

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民眾黨主席柯文哲陷入「京華城」案將土地容積率爭議，疑涉圖利案，台北地檢署今（28日）指揮廉政署兵分多路展開搜索與約談行動，前往搜索京華城負責人、威京集團主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室和住處。

今日下午，威京集團發布沈慶京聲明稿，開頭就強調：「我從年輕到現在，從來沒有跟官員妥協或送過紅包，正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。」

沈慶京說：「我從不送官員紅包，就更不可能送柯P紅包，他那種人，怎麼可能有辦法談條件，看就知道！何況京華城容積是依法令申請而且有道理的，為什麼要送紅包？」

沈慶京更爆出：「柯P也從來沒要過紅包，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。」

接著，沈慶京以四大標題，說明京華城案爭議以及心中不滿（全文如下）

標題：392%到560% 公務員表述不清 衍生爭議數十年

京華城申請容積獎勵的過程，讓我深深感受到，有些政府官員不願做對的事，視貪瀆和法律如無物，簡直是濫用公權力到極點。明明是當年（民國80年2月13日）北市府公務員在都市計畫主要計畫的公告上，自己表述不清，在要求京華城捐地30%之後，商三基準容積率依法應該是560%（全國商三皆為560%），文稿竟然寫成392%(560%x70%)，捐地後反而容積變更少，豈有此理，衍生爭議數十載。

標題：內政部主要計畫保障京華城樓地板面積120284平方公尺

事實上，當時北市府很清楚內政部核定的都市計畫「主要計畫」載明核定給予京華城開發的允建樓地板面積是120284平方公尺（建照容積率為678.91%），這是具有法律效力的都市計畫主要計畫公告，北市府何來權力刪除？

標題：北市府有首長索賄被拒 京華城容積遭報復

京華城為此向郝市府陳情，要求依法回復基準容積率為560%，郝市府悍然不更正，甚至有官員為了個人政治和金錢利益，前來索賄，我斷然拒絕。

到了柯市府，也是如此。京華城不斷向市長、市府、市議員陳情，過程中，有位官員透過一位律師來索賄，我當然拒絕，結果京華城再被接連報復。雖然之後監察院糾正台北市政府，認為應回復京華城的基準容積率為560%，但這位官員仍刻意交代將京華城受內政部公告主要計畫保障的允建樓地板面積120284平方公尺（容積率678.91%）逕行刪除。

標題：按內政部公告都市計畫 買容積30%後京華城容積率超過840%

柯市府哪有給京華城特權，明明是北市府不依法令行事，故意刁難京華城容積既有權益。老實說，按照內政部公告的都市計畫主要計畫，建照核准京華城的基準容積率是678.91%，京華城只要依法再花錢買30%容積移轉，總容積率就達882%，超過現在被誤解的容積獎勵20%和買容積移轉30%之後的總容積840%，大家根本也不必吵了。

標題：京華城容積率成政治人物報復手段

我看到媒體報導有些民意代表質疑京華城容積率，覺得冤枉，這些民意代表為達個人聲量和政治目的，根本是亂講，簡直是「秀才遇到兵，有理說不清」，我不願意此刻點出背後的真相，這和我上述說的有些關聯，但我會向檢察官說清楚；我要強調，容積本來就是為符合市民公益而生，如今成為政治人物的報復手段，成為蕩然虛假的形容詞。老百姓向政府陳情，政府要經過那麼多的關卡開會審查，公開透明，能去搞什麼，何況我最痛恨貪汙，如今將京華城汙名化，造成寒蟬效應，以後官府有錯，老百姓和企業敢陳情嗎？今天該查的是貪瀆的公務員，而不是勇於任事的公務員。

我始終堅持「誠信道義」。人生的經驗，讓我深刻體會只要捲入政治，任何冤曲都可能發生，但我仍然要鼓勵年輕人努力付出，不要向索賄官員低頭。京華城的無妄之災，透露出人性掌握權力之時，會將私怨極大化。

▲▼京華城熄燈記者會,沈慶京爆哭 。（圖／記者李毓康攝）

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：京華城威京小沈沈慶京圖利柯文哲檢調

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