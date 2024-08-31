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買地貸款也變難　小建商搶地搶不贏人「乾脆收一收」

高房價,買不起房,無殼蝸牛,低薪,房地產,養地,都市計畫,豪宅,住宅區,房市,建商,財團,土地重劃,市地重劃（圖／記者季相儒攝）

▲土建融資金緊縮，小型建商苦不堪言。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

央行出重手，公開下令銀行自主控管不動產貸款量，除了購屋族哀聲連連，土建融同步受影響，小型建商也苦不堪言。建商業者分享，小型建商看上不錯的地，但就是不敢買，擔心貸款有問題，猶豫或籌資之際，馬上就被大建商買走了。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

近期市場出現房貸之亂，部分銀行都傳出排隊等撥款、VIP客戶才放款、不接新案等訊息，本月21日央行又出了一記重拳，大動作公開宣示，要求銀行自主控管不動產貸款量，除了讓不少購屋族擔心申貸有問題，衝擊市場信心，由於土建融同步限縮，在建商購地方面也有所影響。

臺灣省不動產開發公會聯合會榮譽理事長、中州建設董事長黃啟倫表示，土建融資金限縮，對資產雄厚的大型建商影響不大，但中小型建商卻苦不堪言，「近期聽聞有需小建商看上不錯的地，但就是不敢買，擔心貸款下不來，猶豫或籌資之際，馬上就被大建商買走了。」

黃啟倫坦言，政府許多政策、大環境都對小型建商不利，在這波銀行資金嚴重緊縮的衝擊下，一些小型建商沒補到庫存，可能把手上的個案推完之後，就收一收不做了，使得房地產市場更加大者恆大，不是個健康的發展。

有一間桃園小型建商老闆就表示，購地貸款難度增加，買地只能買人家不要的，加上缺工、營建成本高昂，開發利潤低，且不知道政府下一步又要出哪招，市場環境對小建商太不利，萌生退休念頭，乾脆不做了。

▲▼ 惠宇,13期,昌明段,土地,角地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲但對於部分大型建商而言，講究資金周轉率，仍將持續購地。（示意圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，土融申貸作業時間比分戶貸款長，且近來地價漲勢兇，成交價與鑑價之間脫鉤得比一般房貸還嚴重，在銀行不動產放貸緊縮的情況下，確實對土融有較大衝擊，估土地交易市場將逐漸降溫，但對於部分大型建商而言，講究資金周轉率，仍持續購地。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄觀察，目前房市沒明顯轉弱，整體而言上市櫃建商購地還沒出現縮手現象，這波銀行放貸資金緊縮Q2就有感受，但購地金額並無下滑，甚至21日央行大動作宣示之後，中南部地區土地標售仍開紅盤，不過後續土地交易市況仍要持續觀察。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

關鍵字：央行限縮買地貸款土建融臺灣省不動產開發公會聯合會黃啟倫小建商

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