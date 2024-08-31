買地貸款也變難　小建商搶地搶不贏人「乾脆收一收」

▲土建融資金緊縮，小型建商苦不堪言。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

央行出重手，公開下令銀行自主控管不動產貸款量，除了購屋族哀聲連連，土建融同步受影響，小型建商也苦不堪言。建商業者分享，小型建商看上不錯的地，但就是不敢買，擔心貸款有問題，猶豫或籌資之際，馬上就被大建商買走了。

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近期市場出現房貸之亂，部分銀行都傳出排隊等撥款、VIP客戶才放款、不接新案等訊息，本月21日央行又出了一記重拳，大動作公開宣示，要求銀行自主控管不動產貸款量，除了讓不少購屋族擔心申貸有問題，衝擊市場信心，由於土建融同步限縮，在建商購地方面也有所影響。

臺灣省不動產開發公會聯合會榮譽理事長、中州建設董事長黃啟倫表示，土建融資金限縮，對資產雄厚的大型建商影響不大，但中小型建商卻苦不堪言，「近期聽聞有需小建商看上不錯的地，但就是不敢買，擔心貸款下不來，猶豫或籌資之際，馬上就被大建商買走了。」

黃啟倫坦言，政府許多政策、大環境都對小型建商不利，在這波銀行資金嚴重緊縮的衝擊下，一些小型建商沒補到庫存，可能把手上的個案推完之後，就收一收不做了，使得房地產市場更加大者恆大，不是個健康的發展。

有一間桃園小型建商老闆就表示，購地貸款難度增加，買地只能買人家不要的，加上缺工、營建成本高昂，開發利潤低，且不知道政府下一步又要出哪招，市場環境對小建商太不利，萌生退休念頭，乾脆不做了。

▲但對於部分大型建商而言，講究資金周轉率，仍將持續購地。（示意圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，土融申貸作業時間比分戶貸款長，且近來地價漲勢兇，成交價與鑑價之間脫鉤得比一般房貸還嚴重，在銀行不動產放貸緊縮的情況下，確實對土融有較大衝擊，估土地交易市場將逐漸降溫，但對於部分大型建商而言，講究資金周轉率，仍持續購地。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄觀察，目前房市沒明顯轉弱，整體而言上市櫃建商購地還沒出現縮手現象，這波銀行放貸資金緊縮Q2就有感受，但購地金額並無下滑，甚至21日央行大動作宣示之後，中南部地區土地標售仍開紅盤，不過後續土地交易市況仍要持續觀察。

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