台中港特定區預言全部成真　爆紅新案「夢幻隊」出列

▲台中港特定區發展10年來「預言全部成真」，2024年海線更因利多加速、區域房價親民，更加彰顯未來性。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中港特定區發展10年來，拔地而起的新建案逐漸落成，回顧10年來，台中港特定區房價從個位數一路衝破40萬元大關，就是因為過去「預言全部成真」，2024年海線更因利多加速、區域房價親民，更加彰顯未來性。

光是近1年，日本三井Outlet一、二期開發完成，讓整體港都商圈擁有百貨支撐，日前亞果遊艇確定成為台中港遊艇碼頭最優投資人、以及投資額近百億的統一物流總部動工，都實現了產業與商業的投資挹注。

▲日前亞果遊艇確定成為台中港遊艇碼頭最優投資人，預計砸下10億元分二期打造中台灣唯一的國際遊艇碼頭。（圖／翻攝自亞果遊艇）

由中科、台中工業區、精密機械科技園區、台中港自由貿易區、台中港科技產業園區、關聯工業區六大產業園區加持，年產值突破2兆、帶進13萬人就業人口。尤其是西台中之最的台中港特定區擁有獨特的「亞洲風場」，讓丹麥商、德商等風電開發商，整體風電產業鏈廠商先後落腳台中港區，加速海線國際化發展。

另外，總長超過24.8公里的捷運藍線，起點就自台中港沿臺灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，未來勢必為台中市最重要東西向軸線，有效提升公共運輸服務量，直接縮短山海屯的差距。

其他更包含「特五號」通車，聯絡高美濕地與台中港的「濱海橋」改建，還有即將營運或完工的「台中海洋生態館」、「清水國民暨兒童運動中心」，以及規劃中的「機場擴建」等工程，一根手指都數不出來的建設，全都在進行中。

▲即將完工的「清水國民暨兒童運動中心」為海線首座獨有為兒童設計的專屬運動空間。（圖／翻攝自台中市政府）

「預言」不斷實現中的台中港特定區，更有國際品牌蔦屋書店、好市多有望進駐添進新柴火，已然非過去可言喻的新市鎮，目前卻有著相對三大屯區半價的優勢，房價親民、總價輕鬆的優勢，都讓新市鎮特區不僅是最美海岸線，也是成為台中最亮眼的重劃區。

目前已知遠雄、長虹、麗寶、潤泰、聯悅等大集團紛紛瞄準海線買氣，搶進台中港特定區，在清水區人口突破9萬人、梧棲突破6萬人的現在，房價凹陷區有望繼續補漲。

而下半年重頭戲，由長虹關係企業李耀民（聯虹建設負責人），將推出問鼎海線的新案，以「輕奢」為核心，法式優雅為主軸，打造出建築業的「潮牌」，22項全齡公設，包含溫水泳池、室內籃球場、獨立湯屋，不僅具備引領指標地位，直接預告「聯虹鉑玥」將成為灣區第一座且絕無僅有的開發案。

▲▼「聯虹鉑玥」以法式優雅為主軸，22項全齡公設 打造出建築業的「潮牌」指標。（圖／公設3D示意圖）

「聯虹鉑玥」除了沿襲長虹建設豪宅大氣血統，更由榮獲許多國際獎項的上境設計規劃並結合曾聰憲建築師事務所，搭配貝拉國際時尚美學總監蔡玥晨，以最新的設計、最潮的流行，替新案打造出國際灣區的凌空地標，妥妥得「海線夢幻隊」出手，勢必一鳴驚人。

「聯虹鉑玥」專案則表示：「新案基地位於匯聚陸、海、空三角核心地帶的國際港灣新市鎮重劃區中，鄰近國道1號、國道3號、國道4號、61快速道路，基地步行5分鐘即是轉運站，全案規劃24層摩天地標，逛街採買一應俱全，新案將自然與城市的完美結合，萬坪公園就在身邊，後市相當可期。 」