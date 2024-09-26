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台中港特定區預言全部成真　爆紅新案「夢幻隊」出列

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中港特定區發展10年來「預言全部成真」，2024年海線更因利多加速、區域房價親民，更加彰顯未來性。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中港特定區發展10年來，拔地而起的新建案逐漸落成，回顧10年來，台中港特定區房價從個位數一路衝破40萬元大關，就是因為過去「預言全部成真」，2024年海線更因利多加速、區域房價親民，更加彰顯未來性。

光是近1年，日本三井Outlet一、二期開發完成，讓整體港都商圈擁有百貨支撐，日前亞果遊艇確定成為台中港遊艇碼頭最優投資人、以及投資額近百億的統一物流總部動工，都實現了產業與商業的投資挹注。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲日前亞果遊艇確定成為台中港遊艇碼頭最優投資人，預計砸下10億元分二期打造中台灣唯一的國際遊艇碼頭。（圖／翻攝自亞果遊艇）

由中科、台中工業區、精密機械科技園區、台中港自由貿易區、台中港科技產業園區、關聯工業區六大產業園區加持，年產值突破2兆、帶進13萬人就業人口。尤其是西台中之最的台中港特定區擁有獨特的「亞洲風場」，讓丹麥商、德商等風電開發商，整體風電產業鏈廠商先後落腳台中港區，加速海線國際化發展。

另外，總長超過24.8公里的捷運藍線，起點就自台中港沿臺灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，未來勢必為台中市最重要東西向軸線，有效提升公共運輸服務量，直接縮短山海屯的差距。

其他更包含「特五號」通車，聯絡高美濕地與台中港的「濱海橋」改建，還有即將營運或完工的「台中海洋生態館」、「清水國民暨兒童運動中心」，以及規劃中的「機場擴建」等工程，一根手指都數不出來的建設，全都在進行中。

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▲即將完工的「清水國民暨兒童運動中心」為海線首座獨有為兒童設計的專屬運動空間。（圖／翻攝自台中市政府）

「預言」不斷實現中的台中港特定區，更有國際品牌蔦屋書店、好市多有望進駐添進新柴火，已然非過去可言喻的新市鎮，目前卻有著相對三大屯區半價的優勢，房價親民、總價輕鬆的優勢，都讓新市鎮特區不僅是最美海岸線，也是成為台中最亮眼的重劃區。

目前已知遠雄、長虹、麗寶、潤泰、聯悅等大集團紛紛瞄準海線買氣，搶進台中港特定區，在清水區人口突破9萬人、梧棲突破6萬人的現在，房價凹陷區有望繼續補漲。

而下半年重頭戲，由長虹關係企業李耀民（聯虹建設負責人），將推出問鼎海線的新案，以「輕奢」為核心，法式優雅為主軸，打造出建築業的「潮牌」，22項全齡公設，包含溫水泳池、室內籃球場、獨立湯屋，不僅具備引領指標地位，直接預告「聯虹鉑玥」將成為灣區第一座且絕無僅有的開發案。

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▲▼「聯虹鉑玥」以法式優雅為主軸，22項全齡公設 打造出建築業的「潮牌」指標。（圖／公設3D示意圖）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

「聯虹鉑玥」除了沿襲長虹建設豪宅大氣血統，更由榮獲許多國際獎項的上境設計規劃並結合曾聰憲建築師事務所，搭配貝拉國際時尚美學總監蔡玥晨，以最新的設計、最潮的流行，替新案打造出國際灣區的凌空地標，妥妥得「海線夢幻隊」出手，勢必一鳴驚人。

「聯虹鉑玥」專案則表示：「新案基地位於匯聚陸、海、空三角核心地帶的國際港灣新市鎮重劃區中，鄰近國道1號、國道3號、國道4號、61快速道路，基地步行5分鐘即是轉運站，全案規劃24層摩天地標，逛街採買一應俱全，新案將自然與城市的完美結合，萬坪公園就在身邊，後市相當可期。 」

關鍵字：台中港特定區房價投資建設未來性聯虹長虹房市法式優雅最潮建築聯虹鉑玥

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