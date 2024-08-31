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台中北區運動中心周邊房市熱　醫學生家長趕布局

▲▼北區街景,大潤發,科博館,房市,台中北區,睦森林 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市目前已啟用的6座國民運動中心，北區房市最熱門。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市運動中心大量興建中，目前已啟用的6座國民運動中心，據業者統計，結果發現北區國民運動中心周邊交易量最高，信義房屋專家表示，北區單價相對偏低、區域內有百貨、市場、醫院、商圈，生活機能十分完善，且鄰近的中國醫藥大學附設醫院醫護人員多、還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

台中目前已啟用的北區國民運動中心、西區朝馬國民運動中心、南區長春國民運動中心、南屯國民運動中心、大里國民運動中心、潭子國民運動中心，據統計6大運動中心近1年成交件數突破千件，而北區國民運動中心周邊交易量最高，超過400件。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市目前已啟用的6座國民運動中心近1年成交件數突破千件。

信義房屋北區崇德店店長李欣儒表示：「北區商圈成熟、生活機能優良，更有完整學區、醫院、百貨、多個公共設施，雖然平均屋齡偏高、市場上流通的物件多為25年以上的中古屋，但還是令想當北區居民的購屋族趨之若鶩。」

李欣儒進一步指出：「這類物件以2~3房含車位的電梯大樓最搶手，總價約在1000~2000萬元以內有機會入手。」

北區運動中心除房市交易量最高，同時使用人數也是最多。

信義房屋中三區協理方浩銓說明:「因北區是早期開發區域，區域內的住宅物件平均屋齡高，因此公設比較低，很多沒有配備健身房等設施，因此民眾前往運動中心比例也高，不只北區居民，也會吸引周邊如北屯區的民眾到這邊運動。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北區運動中心就在中國醫附近，居民有不少醫護人員，帶動買氣。（圖／記者陳筱惠攝）

李欣儒也觀察到：「由於北區運動中心就在中國醫附近，居民有不少醫護人員，以及醫學院就讀的學生。也因預算較為寬裕，可接受到單價40~50萬元的新古屋、或50~60萬元以上的預售案。」

另外，還有一個特別的族群，李欣儒說：「醫學生的家長，考量到孩子需在這裡唸書6~7年，因此愛子心切的家長『搶先布局』，先行購入2~4房的標準型產品。」

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關鍵字：台中市國民運動中心房市生活機能北區信義房屋交易量

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