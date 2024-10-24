神鬼房客「臉書賣貨」詐騙繳租！　6000元贓款直匯房東戶頭

▲林男為支付6000元房租竟動歪腦筋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／台中報導

台中一名林姓男子為繳交房租，竟假意在臉書二手交易社團刊登「Apple Watch Series 8手錶」出售訊息，並誘騙陳姓男子匯款，直接將6000元轉帳至房東帳戶，用於給付林男房租，事後陳男收到假貨，整起離譜詐騙案因而曝光。法官考量，林男先前曾以相同手法詐騙得逞，並獲緩起訴處分，期間內再度犯下詐欺取財，因此縱使與被害人和解，仍依法處有期徒刑6月。全案可上訴。

判決書指出，在食品工廠擔任包裝員的林姓男子，為繳納6000元房租動起歪腦筋，於112年11月透過臉書暱稱「陳敏敏」帳號，於「Apple Watch二手交易區」社團刊登Apple Watch Series 8手錶出售訊息；陳男瀏覽後信以為真，立即透過臉書與林男取得聯繫，表達購買意願，在林男傳送手錶照片供陳觀看後，即提供房東郵局帳號，要求陳將6000元款項直接匯入，藉此方式繳納該月房租，直到數天後，陳男收到商品發現根本不是正版原廠Apple手錶，驚覺受騙，憤而報警，全案因此曝光。

警方獲報後循線展開追查，並將林男逮捕到案，全案依詐欺取財罪提起公訴。台中地院法官審酌，林男正值青壯年，卻不思以正當途徑謀取生活所需、繳納房租，反而以欺詐手法騙取錢財，雖然落網後坦承犯行、態度良好，且審理期間已與陳男達成和解，並將6000元款項全數返還，陳男也在和解書中表達同意林男緩刑；惟法官發現林男先前有賣假貨詐欺行為，經檢察官為緩起訴處分確定，期間又再度以相同手法犯案，因此認定不宜給予緩刑，依法處6月徒刑。可上訴。