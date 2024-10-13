男友來過夜！女每晚收1600元　網友不挺：很快就會變單身

▲女子宣稱，只要男友來她家過夜，就會向男友收取每次50美元的費用。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外女子金（Kim）透露，每當男友來她家過夜時，她都會收取50美元（大約新台幣1600元）的費用，用於房租、帳單、食物等等的支出，「他這周過來住2次，所以我拿到100美元」。只不過這樣的做法在網路上掀起討論，有些人並不認同，更稱她很快就會變單身。

太陽報報導，女子並未提及若她前往男友家是否要付錢，但她宣稱，只要男友來她家過夜，就會向男友收取每次過夜50美元的費用。依據她發布在TikTok平台「跟金一起省錢」的影片，她會把這些錢存起來，把鈔票塞進活頁收納本裡，由於本子總計有100個編碼小收納袋，若是把收納袋的錢全部填滿，就等於存下一整筆錢。

女子透露，過去這陣子一直努力把錢存進本子裡，「到最後，我就可以給男友一個驚喜，可以在聖誕節帶他去墨西哥度假」。然而事實上，這筆男友出國的費用基本上可以說是自己出的錢。

女子的存錢方法引起網路不少討論，但許多人並不看好，更稱她很快就會變回單身，「那你去住他家的時候有付費嗎」、「所以他是在為他自己的假期買單嗎」。不過也有人力挺女子，認為她的存錢法很聰明。