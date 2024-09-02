美房貸利率連跌4周　 貸款再融資需求年比大漲85％

▲美國房貸利率逐步下降。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國8月倒數第二周房貸利率已連續第四周下跌，但無論是現有屋主還是購房者似乎都並未因此受到太大影響。貸款再融資需求仍比去年同期高出85％，但貸款購物需求仍比去年同期低。

根據美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）季性調整指數顯示，8月倒數第二周總房貸申請量僅較前一周增長了0.5%。

30年期固定利率房貸的平均合約利率（貸款金額為76萬6550美元或以下）從6.5%下降至6.44％，基點從0.60降至0.54，包括20%首付的貸款手續費在內。這是自2023年4月以來的最低利率。與去年同期相比，利率已下降了超過80個基點。

儘管利率下滑，但再融資需求卻較前一周下降了0.1%；然而，與去年同期相比，再融資需求仍然高出85%。問題在於，大多數借款人的房貸利率遠低於6%。只有當能將現有利率至少降低75個基點時，再融資才值得進行。

購房貸款申請量上升了1%，但與去年同期相比，仍然低了9%。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，「正如近幾周所觀察到的那樣，儘管利率下降，購房貸款申請量並未有太大變化。潛在購房者保持耐心，因為利率正在下降，且可售房屋庫存已開始增加。」

8月底當周的房貸利率趨於平穩，尚無重大經濟數據影響利率。下一個可能引發變動的因素將是本月初的月度就業報告。