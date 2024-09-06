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建商重兵部署台中北屯　上市建商首發案宣告進軍核心地段

▲▼ 北屯,機捷,遠雄敦富 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被視為「發展最速區」的北屯機捷特區，2017年進入開發期，但真正的節點則為美式賣場好市多2020年開幕後，集結大量推案、商家進駐。（圖／北屯總站）

記者陳筱惠／台中報導

全台灣預售屋買氣最強王者，就落在台中市的北屯區，根據實登揭露北屯區2024上半年以3248件交易名列第一，每天平均有17.8間預售屋成交，大北屯生活圈在交通、建設、人口火力全開下成為全台中最具潛力的房市熱區。

北屯區腹地遼闊涵蓋機捷特區、10期、11期、14期、單元12、單元13、廍子等新興重劃區組成，區域內已經有不少指標企業進駐，包含座落機捷特區的美式賣場好市多、已舉辦過多場國際賽事的「洲際棒球場」、未來還有2025年預定完工開幕的「漢神洲際百貨」、已經開工的「大巨蛋」。

另外被譽為台中交通命脈的74環線南來北往，在北屯區的交流道就有3座，其中北屯二即為國道1號銜接台74線，開車族從豐原南下往大雅方向，不需再歷經塞車之苦，可直上74環線通往北屯。

不僅公路系統加持，全台灣最年輕的台中「捷運綠線」共計18站，其中就有5座站點落在北屯區，也足見政府對於北屯區的重視，而在交通、建設與民間投資齊發下，都讓北屯區成為宜居之地，人口數也相當給力，來到30萬7574人，也成為台中市最多人口的行政區。

不過，北屯區最具潛力的區域究竟為何？其實從交通節點來看，唯獨機捷特區同時擁有重大建設、商業機能、且還一口氣包下3個捷運站點，人口移入帶動商圈快速發展成型。

專家認為被視為「發展最速區」的北屯機捷特區，2017年進入開發期，但真正的節點則為美式賣場好市多2020年開幕後，集結大量推案、商家進駐，細算機捷特區已申請超過60張建照，至今共推出47案以上。

▲▼ 北屯,機捷,遠雄敦富 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「發展最速區」的北屯機捷特區，在美式賣場好市多2020年開幕後，集結大量推案、商家進駐。（圖／台中好市多二店）

不少開發商著眼機捷特區的交通建設與完善生活機能，掀起獵地潮，不僅在地建商，上市櫃建商更是瞄準機捷出手，包含2023年標售時富宇建設開出百萬元土地單價，隨後則是在地建商漢宇建設等待七年以單價118萬元收購鄰地後，北部建商新美齊集團亦以單價以 151.87 萬元大舉南下插旗，讓機捷特區熱度再衝上熱門話題。

隨著開發商進駐、插旗獵地的腳步，機捷特區正掀起第2波推案熱潮，「機捷現況可說是勢不可擋！」在地房仲分析，因機捷蓬勃的商業機能，從核心地帶開展的好市多、全聯、大地商場，擴張到松竹路、松竹五路，包含連鎖業者藏壽司、寶雅等店家全都已備齊。

其中，機捷主幹道「敦富路」今年也將迎來重量級推案，在海線造鎮有成、七期推出頂級豪宅、水湳推出3案的遠雄建設，首度插旗北屯區公開亮相的住宅案「遠雄敦富」就以「三面臨路，公園首排、千坪基地」豪奢登場。

「遠雄敦富」基地位於敦富路、南興北一路、敦富三街，步行1分鐘紅瓦厝公園、漫步5分鐘可達好市多賣場、車程3分鐘直通北屯機捷總站。總站夜市、大地商場、全聯購物中心通通散步可達。

▲▼ 北屯,機捷,遠雄敦富 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「三面臨路、公園首排、千坪基地」豪奢登場的住宅案「遠雄敦富」，步行1分鐘可達紅瓦厝公園。（圖／紅瓦厝公園）

「遠雄敦富」行銷協理楊士瑩分析：「機捷特區呈現狹長型，造成不少基地是單面臨路或前後臨路，雙面臨路已經屬於難得，『遠雄敦富』基地三面臨路的優越性更是非常稀有，所以產品規劃上能造就相當良好的棟距與景觀。」

不僅如此，「遠雄敦富」作為遠雄建設進軍北屯的首發案，將在未來連續推案藍圖中視為指標個案，據了解，遠雄建設在北屯區已重兵部署，瞄準機捷特區與14期，不僅獵地眼光精準，選擇推案時間也順勢配合政府對重大建設的擘劃進程，待完工時公共建設、民間投資皆已完工，「人住進來即可坐享最完整機能」現在入手正是最佳時機。

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