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機捷A9房價超車A5　專家1理由駁「暫時的」

▲▼ 林口 。（圖／記者項瀚攝）

▲A9房價超車A5，黃金交叉引發網友熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

林口A9房價超車泰山A5，黃金交叉引發網友熱議。不過專家表示，雖然A9還有工一建設等利多，價格持續看漲，但畢竟已開發多年，價格也漲了好大一段，而A5的塭仔圳公辦部分面積大，尚未開發，推測未來6字頭起跳，鄉民稱的「黃金交叉」恐怕只是暫時的。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

網友在PTT房屋版以「北部機場捷運沿線的A9和A5黃金交叉了！」發文，指出房產觀察家李世豪在臉書社團貼出一份房價統計，「這些年A5房價一路領先A9，但在這2季被超車，未來兩者還是會繼續量子糾纏，還是A9一騎絕塵，一去不復返呢？」

話題一出，引發熱議，紛紛留言提到：「A5附近就真的沒有機能」、「A5抗性一堆」、「街景當然A9屌打」、「真正在等A5的基本上都是保持低調」、「A5根本還沒開始發展欸，等重劃好之後隨便就扒掉A9 。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，A5站周圍的焦點就是塭仔圳重劃區，可分自辦、公辦，自辦部分都有在推案，但目前大多還在5字頭，少部分個案來到6字頭，均價對比於A9最精華的前段、甚至中後段都比較遜色一些。

不過，何世昌強調，A9已開發非常多年，雖然還有工一建設等利多，但A5的塭仔圳公辦部分面積大，尚未開發，房價還有很大的上升空間，網友所說的「A9超車A5黃金交叉」，恐怕只是暫時的。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲A5塭仔圳自辦重劃區部分，房價多在5字頭。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，塭仔圳重劃區公辦部分量體相當大，共計400公頃，分成2區，在土地稀缺的雙北可說相當難得，目前尚未配地，已吸引多家大型指標建商卡位，包括：元利、力麒、國美、中悅、漢皇、聯上、麗寶、科達等等，可見市場非常看好。

葉沛堯指出，以目前塭仔圳自辦區5字頭的價碼來看，未來公辦部分推案價應6字頭起跳，且隨區域逐漸開發，一案一案疊上去，又有品牌建商拉抬，均價超過A9相當有機會。

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關鍵字：A9A5房價林口泰山塭仔圳重劃區何世昌東森房屋

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